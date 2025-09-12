Banalne pytanie w „Milionerach”? Hubertowi Urbańskiemu odpowiedziała cisza

„Milionerzy” to jeden z najbardziej znanych teleturniejów w Polsce i na świecie. Od pewnego czasu emitowany jest u nas na Polsacie, a nie w TVN. Najnowsza odsłona dotarła już do ósmego odcinka, w którym kontynuował grę Krzysztof Bugajski, znany widzom z odcinka siódmego.

„Milionerzy”. Padło pytanie o Roberta Lewandowskiego

„W barwach którego klubu Robert Lewandowski zdobył mistrzostwo Polski?” – usłyszał zawodnik w pytaniu za 15 tys. złotych. Podpowiedzi miał cztery: Legia Warszawa, Lech Poznań, Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok. — Coś czuję, że znasz odpowiedź — zachęcał gracza Hubert Urbański. Ku jego zaskoczeniu, uczestnik jednak nie odpowiadał.

— Krzysztof? — próbował uaktywnić swojego rozmówcę prowadzący program. Wciąż jednak odpowiadała mu cisza. — Ok, rozumiem, ta rozmowa się nie rozwinie — stwierdził w końcu Hubert Urbański. — Wiem, w których grał — zaskoczył wreszcie zawodnik.

Jak się okazało, tym razem to uczestnik testował nerwy prowadzącego. — Nie no, żartowałem. Pewnie, że wiem. Daj spokój, Lech Poznań – udzielił poprawnej odpowiedzi. Robert Lewandowski grał w stolicy Wielkopolski od 2008 do 2010 roku. Wystąpił w 58 spotkaniach „Kolejorza” i zdobył w nich 32 gole. Wygrał z tą drużyną mistrzostwo Polski i zdobył tytuł króla strzelców Ekstraklasy.

Lewandowski do Lecha przeszedł ze Znicza Pruszków. Świetna gra w Ekstraklasie dała mu z kolei przepustkę do Bundesligi, gdzie w Borussi Dortmund pod skrzydłami Juergena Kloppa rozwinął się w napastnika światowej klasy. Później kapitan reprezentacji Polski trafił do Bayernu Monachium i w końcu do FC Barcelony, gdzie gra obecnie. W ostatnim okienku transferowym kuszony był przez kluby z Arabii Saudyjskiej, ale postanowił zostać w Hiszpanii i powalczyć o kolejne europejskie trofea.

