Mocny komentarz Damięckiej po nalocie dronów. „Jak zawsze w punkt”

W nocy z 9 na 10 września polska przestrzeń powietrzna została naruszona aż 19 razy przez rosyjskie drony. Część z nich została zestrzelona, a w czwartek rzeczniczka MSWiA potwierdziła odnalezienie 17. maszyny.

Matylda Damięcka grafiką uderza w Rosję

Incydent wywołał ogromne emocje i oburzenie na całym świecie. Komentarze posypały się nie tylko ze strony wojskowych czy polityków. Głos zabrała również Matylda Damięcka, znana z tego, że na bieżąco komentuje wydarzenia polityczne i społeczne za pomocą autorskich grafik.

Aktorka i ilustratorka opublikowała wymowną pracę, w której nie brakowało gorzkiej ironii. Na obrazku pojawił się napis: „Rosja w sumie nas lubi, ale nie wie, jak zagadać”. Damięcka opatrzyła grafikę wymownym słowem „zaLoty”. Do tego dodała wierszyk: „zaborcza jest, chce mieć nas, tylko dla sebya”, a całość zwieńczyła hashtagiem #totalnienanasleci.

Internauci: Damięcka „jak zawsze w punkt!”

Najświeższy wpis Damięckiej znów wywołał lawinę komentarzy. Obserwatorzy chwalili jej czarny humor i celność spostrzeżeń. „Jak zawsze w punkt!”, „Uwielbiam twoje poczucie humoru”, „Straszne, wspaniałe”, „Dziewczyno, uwielbiam Twoje poczucie humoru”, „Wspaniale podane. Przepaść kulturowa i oby była jak największa” – pisali internauci pod jej postem na Instagramie i Facebooku.

To nie pierwszy raz, gdy Damięcka wykorzystuje ilustracje do wyrażania swojego zdania. Wcześniej odnosiła się m.in. do „afery koralikowej” związanej z pytaniem dziennikarza do Igi Świątek o fryzurę. Wtedy stworzyła grafikę z Marią Skłodowską-Curie i ironicznymi podpisami typu: „Marysiu, powiedz, co masz na sobie czy pokażesz nam buty?”. Innym razem sportretowała Donalda Trumpa całującego Władimira Putina w czoło, punktując napięcia polityczne na linii USA–Rosja. Z właściwą sobie ironią komentowała też konkurencyjne marsze kandydatów na prezydenta i spiskowe teorie antyszczepionkowców.

instagramCzytaj też:

Kaczorowska stawia żądania TV Republika. Patyra mocno zareagowałCzytaj też:

Nie żyje aktor z „Na dobre i na złe”. „Osierocił dwójkę dzieci”