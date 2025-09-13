Kevin Costner zakochany? Kim jest tajemnicza blondynka?

Hollywood huczy od plotek. Kevin Costner, gwiazdor „Yellowstone” i „Tańczącego z wilkami”, ma podobno nową miłość. Media zza oceanu donoszą, że serce 70-letniego aktora mogła skraść młodsza o 24 lata reżyserka.

Nowa kobieta u boku gwiazdora

Jest nią Kelly Noonan Gores – reżyserka, producentka i była żona miliardera Aleca Goresa. Costner i Gores mieli poznać się dzięki wspólnym znajomym. Kelly zasłynęła dokumentem „Heal” z 2017 roku, w którym wystąpili m.in. Deepak Chopra i inni propagatorzy alternatywnej medycyny. Film podejmował modny nie tylko w celebryckim świecie temat naukowego i duchowego podejście do zdrowia oraz badał możliwości samouzdrawiania.

46-letnia celebrytka przez sześć lat była żoną Aleca Goresa, miliardera, którego majątek szacowany jest na 2,1 mld dolarów. Para pobrała się na plaży w Malibu w 2016 roku, a wśród gości weselnych byli m.in. Tobey Maguire i Sylvester Stallone. Trzy lata później na świecie pojawiła się ich córka Riley Grace. Jednak małżeństwo nie przetrwało próby czasu i w 2024 roku Kelly i Alec oficjalnie się rozstali.

„To było okropne. Chociaż to ja zainicjowałam rozmowę, żadne z nas tego nie chciało i było to dla mnie niezwykle bolesne” – przyznała Kelly w podcaście „Heal with Kelly”.

W tym samym czasie reżyserka przeżyła kolejny dramat – pożar strawił jej dom w Pacific Palisades. „To nagranie pokazuje, że nasz dom zniknął… Jesteśmy jednymi z tysięcy, którzy stracili wszystko. Jestem bardzo smutna z powodu naszej pięknej społeczności Palisades” – pisała w mediach społecznościowych.

Costner po burzliwym rozwodzie

Sam Costner również ma za sobą trudny okres. W lutym 2024 roku sfinalizował rozwód z Christine Baumgartner, z która związany był od 18 lat. Para przez niemal rok toczyła głośną batalię sądową o majątek wart setki milionów dolarów. Jednym z bardziej dramatycznych momentów była decyzja sądu nakazująca Christine opuszczenie posiadłości w Kalifornii, wycenianej na 145 milionów dolarów.

Z małżeństwa z Baumgartner aktor ma trójkę dzieci: 18-letniego Caydena Wyatta, 16-letniego Hayesa Logana i 15-letnią Grace Avery. Mimo rozwodu Kevin i Christine starają się wspólnie wychowywać dzieci. W maju zostali zauważeni razem na uroczystości ukończenia szkoły średniej przez najstarszego syna.

Plotki o romansie

Choć ani Costner, ani Gores nie wypowiedzieli się jeszcze ani razu na temat ich relacji, amerykańskie media zgodnie spekulują, że tych dwoje łączy coś więcej niż przyjaźń. Podobno to właśnie bliskość ich doświadczeń, świeże rozwody i trudne przeżycia osobiste, sprawia, że dobrze się rozumieją.

Czy to początek nowego rozdziału w życiu gwiazdora „Yellowstone”? Fani aktora z uwagą śledzą doniesienia, a Hollywood zadaje sobie pytanie: czy Kevin Costner znów jest zakochany?

