Dziś powrócił największy serialowy hit 2023 roku! Na Max już nowe odcinki!

Serial „The Last of Us” po premierze w 2024 roku zebrał świetne recenzje od widzów i dziennikarzy. Nowy sezon składa się z siedmiu odcinków, które będzie można zobaczyć na platformie tydzień po tygodniu. Serial „The Last of Us” jest dostępny zarówno w serwisie Max, jak i na antenie HBO.

Powrócił serial „The Last of Us”. Oto, co w kolejnej odsłonie

Akcja drugiego sezonu serialu rozgrywa się 5 lat po wydarzeniach z pierwszej części produkcji. Ellie i Joel próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Kiedy wydaje im się, że najgorsze już za nimi, przeszłość nie daje im o sobie zapomnieć, a świat, z którym muszą się zmierzyć wydaje się jeszcze bardziej niebezpieczny i nieprzewidywalny niż ten, który pozostawili za sobą.

W obsadzie drugiego sezonu zobaczymy ponownie Pedro Pascala jako Joela, Bellę Ramsey w roli Ellie, Gabriela Lunę jako Tommy'ego i Rutinę Wesley jako Marię. W serialu „The Last of Us” zadebiutują Kaitlyn Dever jako Abby, Isabela Merced jako Dina, Young Mazino jako Jesse, Ariela Barer jako Mel, Tati Gabrielle jako Nora, Spencer Lord jako Owen, Danny Ramirez jako Manny i Jeffrey Wright jako Isaac. Gościnnie w serialu pojawi się także Catherine O’Hara.

Serial HBO Original „The Last of Us” – oparty na znanej na całym świecie i cenionej przez graczy i krytyków grze wideo The Last of Us, opracowanej przez Naughty Dog dla platformy Playstation. Został napisany i wyprodukowany przez Craiga Mazina i Neila Druckmanna. Serial jest koprodukcją z Sony Pictures Television. Producentami wykonawczymi są Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O’Connor, Evan Wells, Asad Qizilbash oraz Carter Swan. Współproducentką i współtwórczynią serialu jest także Halley Gross.

HBO potwierdziło już kolejny, trzeci sezon serialu.

