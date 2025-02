Gessler znów pomoże restauracjom, które już przeszły rewolucje! Wraca jeden z największych hitów TVN-u

„Kuchenne rewolucje” to program, który przez lata podbił serca widzów, pomagając restauracjom w trudnych momentach i wspierając przedsiębiorców w odnalezieniu swojej drogi na gastronomicznej mapie Polski. Jak zapowiada TVN, w 30. sezonie „czekają nas emocjonujące historie, kulinarne wyzwania i inspirujące przemiany lokali gastronomicznych”. Program odwiedzi m.in. takie miasta jak Gdynia, Borysławice, Sierpów, Cieszyn, Turek i Zielona Góra.

Magda Gessler znów pomoże tej samej restauracji!

Każdy jest podobno kowalem swego losu, bywa jednak, że za młot musi chwycić sama Magda Gessler. Tak było w Starej Kuźni, w mazowieckim Magnuszewie w 2011 roku, tak jest i w Starej Kuźni w roku 2024. Na nowo trzeba wykuć szczęście – tej samej restauracji. Co się stało, że spektakularny sukces sprzed lat obecnie jest spektakularną porażką? Teoretycznie powinno być dobrze, gdyż matka przekazała restaurację córce więc „biznes pozostał w rodzinie”. Rewolucyjne menu w większości pozostało, jest zaangażowanie w prowadzenie restauracji, jest serce włożone w pracę, tylko… gości brak. To będzie rewolucja, w której „chcieć” nie zawsze znaczy „móc”. Gdzie przeszłość mocno łączy się z teraźniejszością. Czasem kładzie się na niej cieniem, a czasem oświetla swoim blaskiem i ogrzewa. Czy uda się pewne drzwi za sobą zamknąć, aby z nadzieją i wiarą otworzyć nowe?

Nowe „Kuchenne rewolucje”. Gessler będzie w szoku

Magda Gessler pojawi się też na Dolnym Śląsku, a konkretnie w Świdnicy. Miasto znane jest z unikatowego Kościoła Pokoju, ale całe jego historyczne centrum jest warte uwagi. I właśnie na obrzeżach najstarszej części – otoczonego niegdyś murami – miasta działa restauracja Baszta. Właścicielem jest Kuba, który przez kilka lat był barmanem w kilku poznańskich lokalach. Ostatecznie powrócił jednak do rodzinnego miasta, by zacząć prowadzić własny biznes. Niestety barmańskie doświadczenie na nic się zdało, ponieważ restauracja prowadzona od przeszło dwóch lat ledwo przędzie. Co gorsza, Kuba nie może utrzymać na dłużej pracowników. Aktualna kucharka pracuje od zaledwie dwóch tygodni, a mający być pomocą kuchenną kuzyn, w lokalu był kilka razy. Magda Gessler szybko odkryje, że coś w tej układance nie pasuje. Ale to, co zdoła ustalić przejdzie jej najśmielsze oczekiwania. Jakie tajemnice Kuba skrywa przed Magdą Gessler? Jak potoczą się rewolucje?

Premiera jubileuszowego sezonu już w czwartek 27 lutego. Widzów zdzić może jednak nowa pora nadawania odcinków – teraz będziem je mogli oglądać o godzinie 20:50.

