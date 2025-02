Kłamała, że ma raka, żeby podbić świat. Historia Belle Gibson to smutna lekcja

Uwaga! Tekst zawiera spoilery.



Brak umiejętności krytycznego myślenia, szukanie najprostszych rozwiązań a z drugiej strony długie kolejki do specjalistów i brak empatii ze strony lekarzy sprawiają, że „samozwańczy specjaliści od wszystkiego” przeżywają obecnie swój „złoty czas”.

Producenci cudownych suplementów, coachowie, duchowi nauczyciele i influencerzy żerują na ludzkiej naiwności i lękach, wykorzystując je przede wszystkim do promowania samych siebie. Najnowsza produkcja Netfliksa pokazuje, jak łatwo jest dać się zmanipulować. I jak tragiczne może mieć to skutki.

„Ocet jabłkowy” na Naetflix. Kim jest Belle Gibson?

„Ocet jabłkowy”, który 6 lutego zadebiutował na Netfliksie, opowiada opartą na faktach historię Belle Gibson. Influencerka oszukała cały świat wmawiając, że udało jej się pokonać chorobę nowotworową naturalnymi metodami. Zyskała w ten sposób ogromną popularność i zarobiła setki tysięcy dolarów.

Belle całe swoje imperium zbudowała na kłamstwie. Udało jej się przekonać miliony obserwujących na Instagramie, a także wielkie wydawnictwa oraz dziennikarzy, że jej historia jest prawdziwa. Sugerowała, że można pokonać nowotwór bez stosowania chemioterapii, wyłącznie poprzez odpowiednie odżywianie. Netflix odkrywa przed nami kulisy wielkiej mistyfikacji i stara się pokazać mechanizmy, które sprawiły, że influencerka stała się aż tak popularna.

Belle Gibson (w tej roli Kaitlyn Dever) miała trudne dzieciństwo. Gdy na ekranie pojawia się jej matka, po zaledwie kilku chwilach widać, że jest ona tak toksyczna, że trudno się dziwić Belle, że od niej uciekła. Zaburzone relacje rodzinne miały ogromny wpływ na przyszłe zachowanie influencerki. A gdy do wyniesionego z dzieciństwa braku akceptacji i samotności dołożymy ogromną potrzebę atencji i bycia w centrum uwagi, powstała mieszanka wybuchowa.

Belle Gibson. Jak została influencerką?

Twórcy „Octu jabłkowego” próbują wniknąć w charakter Belle i pokazać, kim jest osoba, która decyduje się wmawiać światu, że chorowała na nowotwór. Osoba, która jest tak żądna sławy, że nie cofnie się przed niczym. Bo czy może być coś gorszego niż żerowanie na ciężko chorych ludziach, którzy szukają wszelkich dróg ratunku? Jak określić wykorzystywanie chorego chłopca tylko po to, żeby zwiększyć zasięgi na Instagramie, a ostatecznie zdefraudować środki zebrane na jego operację?

Brak empatii Belle, także wobec najbliższych, jest wręcz szokujący. Gdy jej partner Clive informuje ją, że jego ojciec miał udar, ta myśli tylko i wyłącznie o sobie. Patologiczne kłamstwa Belle sprawiają, że kobieta od pierwszego odcinka wzbudza ogromną niechęć. Chociaż jestem pewna, że znajdą się tacy, którzy stwierdzą, że należy docenić jej urok i kreatywność, dzięki którym przebojem wdarła się do świata elit.

Milla Blake – kim jest bohaterka „Octu jabłkowego”?

Równolegle z opowieścią o Belle, twórcy „Octu jabłkowego” pokazują nam historię Milli Blake (w tej roli Alycia Jasmin Debnam-Carey), która nie kryje załamania, gdy okazuje się, że lekarze zdiagnozowali u niej rzadkiego mięsaka tkanek miękkich w ramieniu. Milla nie zgadza się na amputację ręki. Zamiast tego „podpisuje protokół” i stawia na leczenie sokami warzywno-owocowymi oraz lewatywą z kawy.

Decyzja, która początkowo przynosi jej nie tylko „zdrowie”, ale również popularność i pieniądze, będzie miała dramatyczne skutki nie tylko dla samej Milli, ale również jej rodziny. Naprawdę trudno jest znaleźć wytłumaczenie dla postępowania bohaterki, szczególnie wobec chorej matki. A gdy w końcu dociera do niej, jak wielki błąd popełniła, jest już za późno.

Czy Belle Gibson została ukarana?

Prawdziwa Belle Gibson została w 2017 roku skazana za oszustwo przez Federalny Sąd Australii. Influencerka musiała zapłacić grzywnę w wysokości ponad 320 tys. dolarów. Netflix w swoim serialu nieco oszczędził Belle – tak naprawdę nie poznajemy skutków jej szkodliwych działań. Nie wiemy, ile osób ucierpiało z powodu stosowania „cudownych” sposobów promowanych przez Belle.

Po obejrzeniu nowego serialu Netfliksa do głowy od raz przychodzą pytania „jak do tego doszło” i „dlaczego nikt jej nie sprawdził”. Tymczasem zaledwie kilka dni temu polskie media obiegła wstrząsająca historia Oskara D. 25-latek produkował suplementy i udzielał porad medycznych, chociaż nie miał do tego absolutnie żadnych uprawnień – skończył tylko gimnazjum.

Konsultował m.in. przypadek pacjentki z nowotworem, którą namawiał do przyjmowania swoich produktów oraz rezygnacji z biopsji. Chociaż grozi mu surowa kara, nie zmienia to jednak faktu, że w ciągu zaledwie 1,5 roku swojej działalności wzbogacił się o blisko 4,2 mln złotych.



A jego przypadek nie jest odosobniony. W mediach społecznościowych aż roi się od wszelkiej maści samozwańczych specjalistów, którzy obiecują cudowne rozwiązania niemal każdego problemu. Pół biedy, jeśli oferują tylko suplementy, które po prostu nie zadziałają. Gorzej – gdy jak w przypadku Milli i jej matki z „Octu jabłkowego” – wiąże się to z rezygnacją z tradycyjnego leczenia.

Serial Netfliksa jest bardzo gorzką lekcją – pokazuje, jak łatwowierni jesteśmy jako społeczeństwo i jak bardzo we współczesnym świecie przestają mieć znaczenie fakty czy nauka. To, że Belle mogła brnąć w swoje kłamstwa stało się możliwe dzięki temu, że media, wydawnictwa czy giganci technologiczni nie podjęli absolutnie żadnego wysiłku, żeby sprawdzić, czy historia przedstawiana przez kobietę jest prawdziwa.

Jest to również niezwykle smutne w kontekście nominacji na stanowisko amerykańskiego sekretarza zdrowia dla Roberta F. Kennedy'ego Jr. Donald Trump powierzył opiekę nad zdrowiem Amerykanów politykowi, który jest nie tylko zadeklarowanym antyszczepionkowcem, ale również ma na koncie stwierdzenia, że „sieć 5G jest wykorzystywana do kontrolowania ludzi” a „uzdatnianie wody powoduje problemy z seksualnością”.

