W lutym wraca mocny thriller psychologiczny! Zobacz niepokojącą zapowiedź

Serial, wyprodukowany przez Apple Studios, został stworzony przez Veronicę West („High Fidelity”), która pełni funkcję scenarzystki, producentki wykonawczej i showrunnerki. Produkcją zajmuje się również Hello Sunshine, z Reese Witherspoon i Lauren Neustadter jako producentkami wykonawczymi.

Serial „Spod powierzchni” zadebiutował na Apple TV+ w 2022 roku. Opowiadał o Sophie, u której traumatyczne obrażenia głowy spowodowały ekstremalny przypadek utraty pamięci. Próbując na nowo poskładać w całość swoje życie z pomocą męża i przyjaciół, zaczyna kwestionować prawdę na temat swojej pozornie idealnej egzystencji.

„Spod powierzchni”. O czym w 2. sezonie?

Drugi sezon „Spod powierzchni” podąża za Sophie (Gugu Mbatha-Raw) do Londynu, gdzie próbuje odkryć tajemnice swojej przeszłości. Po urazie, który odebrał jej pamięć, Sophie kieruje się nielicznymi wskazówkami i wykorzystuje pozyskane zasoby, aby przeniknąć do elity brytyjskiego społeczeństwa. Próbuje też nawiązać relacje z piękną dziedziczką, jednak sprawy się komplikują, gdy nagle kontaktuje się z nią dziennikarz. Sophie uświadamia sobie, że kiedyś wspólnie pracowali nad ujawnieniem szokującego skandalu dotyczącego ludzi, do których się zbliżyła...

W rolach głównych oraz jako producentka wykonawcza występuje Gugu Mbatha-Raw. Oprócz niej w obsadzie drugiego sezonu „Spod powierzchni” powracają Oliver Jackson-Cohen („Nawiedzony dom na wzgórzu”) i Millie Brady, a dołączają nowe gwiazdy: Phil Dunster, Gavin Drea, Rupert Graves, Tara Fitzgerald, Nina Sosanya, a także Joely Richardson i Freida Pinto.

Ceniony thriller psychologiczny powróci z ośmioodcinkowym drugim sezonem w piątek, 21 lutego, a kolejne odcinki będą emitowane w każdy piątek aż do 11 kwietnia 2025 roku.

