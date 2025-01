Jesteś fanem „Przyjaciółek”? W serialu pojawi się nowa postać

Scenarzyści emitowanego od trzynastu lat w Polsacie serialu przygotowali dla fanów produkcji kolejny zaskakujący wątek, tym razem z udziałem Natalii Rybickiej. Aktorka dołączy do obsady serialu „Przyjaciółki” w jubileuszowym 25. sezonie, a jej postać wzbudzi niemałe zamieszanie. Serialowa Natalia pojawi się nieoczekiwanie w otoczeniu Ingi (Małgorzata Socha). Jej tajemnicza natura spowoduje wiele zaskakujących zwrotów akcji. Co zmieni pojawienie się nowej kobiety w życiu Ingi, Anki, Patrycji i Doroty? Tego widzowie dowiedzą się już wiosną.

Natalia Rybicka to aktorka od wielu lat związana z Teatrem Studio w Warszawie. Stworzyła wiele niezapomnianych kreacji aktorskich w produkcjach filmowych, teatralnych i serialowych. Popularność przyniosła jej rola Agaty Rowickiej w serialu stacji Polsat pt. „Samo życie”, wystąpiła też w takich produkcjach jak „Czarny Mercedes”, „Syberiada polska” czy „Blondynka”, zaś za rolę w filmie „Żurek” otrzymała nominacje do Orła, Polskiej Nagrody Filmowej.

O czym opowiada serial „Przyjaciółki”?

„Przyjaciółki” opowiadają o losach czterech kobiet, które mimo różnych życiowych doświadczeń i problemów, łączy silna więź przyjaźni. Główne bohaterki – Inga, Patrycja, Zuza i Anka – spotykają się po latach na zjeździe absolwentów liceum i od tego momentu ich drogi ponownie się krzyżują. Każda z nich ma swoje indywidualne wyzwania: Inga właśnie została porzucona przez męża, Patrycja marzy o dziecku, czego nie chce jej partner, Zuza szuka miłości, jednak ma władczy charakter, który jej to uniemożliwia, a Anka to żona i matka, która całkowicie poświęca się domowi, jest kompletnie nie zauważana przez męża i coraz częściej zagląda do kieliszka.

Serial porusza wiele ważnych i aktualnych tematów społecznych, takich jak problemy w związkach, wyzwania związane z macierzyństwem, trudności zawodowe oraz zdrowotne. Dzięki temu „Przyjaciółki” zdobyły szerokie grono wiernych widzów, którzy mogą odnaleźć w bohaterkach fragmenty swoich własnych doświadczeń.

Serial szybko stał się jednym z flagowych programów Polsatu i zdobył liczne nagrody oraz nominacje w plebiscytach telewizyjnych. Mimo upływu lat, serial wciąż ma setki tysięcy fanów. 23. sezon serialu obyczajowego „Przyjaciółki” śledziło w Polsacie średnio 725 tys. widzów.

