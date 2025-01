„Mroczne życie P. Diddiego” już na Max. Tak wyglądało brutalne pobicie Cassie

Wiosną 2024 roku szokujące nagranie przedstawiające brutalne pobicie Cassie, byłej dziewczyny Seana Combsa, znanego także jako „Diddy", wywołało burzę w mediach. Ikona popkultury, uznawana za jednego z najważniejszych twórców muzycznych i pioniera hip-hopu, znalazła się w centrum pytań o mroczne tajemnice swojego miliardowego imperium. Kim naprawdę jest Sean „Puffy" Combs? Odpowiedzi na to pytanie szuka serial dokumentalny „Mroczne życie P. Diddiego”, który już można oglądać na platformie streamingowej Max.

Co zrobił P. Diddy?

Mroczne życie P. Diddiego” to poruszający dokument, który zmusza do refleksji i rzuca nowe światło na życie oraz karierę muzycznego magnata, odsłaniając kulisy życia i kariery Seana Combsa, znanego jako „Diddy”. Twórcy przyglądają się oskarżeniom o przemoc i nadużycia, których miał się dopuścić ten muzyczny idol, a które przez lata były ukrywane przed opinią publiczną. Sean Combs był symbolem sukcesu – człowiekiem, który wprowadził hip-hop do mainstreamu, organizował wystawne przyjęcia i na trwałe zapisał się w historii muzyki, mody oraz biznesu jako uosobienie Czarnej Doskonałości. Jednak za fasadą blasku kryją się historie, które całkowicie zmieniają obraz tej postaci.

Serial, oparty na nigdy wcześniej niepublikowanych materiałach archiwalnych oraz dziesiątkach nowych i ekskluzywnych wywiadów, przedstawia relacje przyjaciół z dzieciństwa, kluczowych współpracowników, znanych osobistości kultury oraz ofiar. Wiele z tych osób opowiada swoje historie po raz pierwszy. Każdy odcinek odkrywa poruszające i zmieniające życie historie, tworząc przerażający portret nieznanego dotąd oblicza jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci amerykańskiego show-biznesu.

