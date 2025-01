Nowy polski serial z Lubaszenko, Gonerą i Zbrojewiczem. Pierwszy odcinek za darmo na YouTube

Reżyserem serialu jest Mariusz Palej („Za niebieskimi drzwiami”), a pomysłodawczyniami nominowana za powieść „Heksy” do nagrody Nike Agnieszka Szpila i Dominika Prejdová. Nad scenariuszem pracowali z nimi także Katarzyna Tybinka („Wataha”) i Marcin Ciastoń („Wyrwa”, „Hiacynt”). Serial wyprodukował Canal+ i od dziś, piątku 3 stycznia, oglądać go można w serwisie streamingowym. Jednocześnie, w ramach akcji promocyjnej tytułu, 1. odcinek „Czarnych storkotek” twórcy zdecydowali się zamieścić w serwisie YouTube, gdzie obejrzeć go można za darmo.

Nowy polski thriller „Czarne stokrotki”. Obsada pełna największych gwiazd

Geolożka Lena (Karolina Kominek) w obliczu niecodziennych wydarzeń wraca do rodzinnego Wałbrzycha. Jej nastoletnia córka (Alicja Wieniawa-Narkiewicz), z którą wiele lat temu straciła kontakt, jest podejrzana o uprowadzenie kilkorga dzieci. Policja początkowo bagatelizuje sprawę, ale zdesperowana bohaterka rozpoczyna własne śledztwo. Im więcej dni mija, tym mniejsza szansa, że jej córka i przedszkolaki odnajdą się żywe.

Kolejne tropy prowadzą do opuszczonych kopalnianych szybów, ujawniają podejrzaną działalność lokalnej filantropki (Edyta Olszówka) i nawiązują do tajemniczego stowarzyszenia sięgającego czasów II wojny światowej. W czasie poszukiwań córki, u Leny zaczynają nasilać się tajemnicze oniryczne wizje zaburzające pojęcie czasu, jakie znamy. Czy to one okażą się kluczem do rozwiązania sprawy?

W „Czarnych stokrotkach” obsadzeni zostali najwięksi polscy artyści. Wśród nich znaleźli się m.in. Karolina Kominek („Szadź”), Dawid Ogrodnik („Johnny”), Edyta Olszówka („Plan B”), Alicja Wieniawa-Narkiewicz („Apokawixa”), Tomasz Schuchardt („Doppelganger. Sobowtór”.), Dobromir Dymecki („1670”), Olaf Lubaszenko („Napad”), Piotr Żurawski („Król”), Mirosław Zbrojewicz („Minuta ciszy”), Robert Gonera („Powrót”) i Paulina Gałązka („Emigracja XD”).

Pierwszy odcinek serialu „Czarne stokrotki” znajdziecie poniżej:

Czytaj też:

10 topowych miniseriali. Obejrzysz je w jeden weekendCzytaj też:

Apple TV+ za darmo dla wszystkich w ten weekend. Co warto obejrzeć i jak najlepiej wykorzystać czas?