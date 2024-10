Kultowy serial twórcy „Emily w Paryżu” trafi do telewizji!

Główna bohaterka serialu „Younger” – Liza Miller, w którą brawurowo wcieliła się nagrodzona dwukrotnie Tony Awards Sutton Foster, to 40-letnia rozwódka i matka 18-letniej córki, która wyjechała na studia do Indii. Po długiej przerwie Liza chce wrócić do pracy w wydawnictwie, jednak napotyka na trudności. W świecie zdominowanym przez młode kobiety i nowe trendy, jej wiek staje się przeszkodą. Wszystko zmienia się, gdy przypadkowo poznany w barze 26-latek, bierze główną bohaterkę za swoją rówieśniczkę. Ta niecodzienna pomyłka sprawia, że Liza podejmuje nietypową decyzję – zaczyna udawać dwudziestolatkę, by zdobyć wymarzoną posadę w wydawnictwie.

Przy wsparciu swojej najlepszej przyjaciółki Maggie (w tej roli Debi Mazar), Liza odświeża garderobę i z nowym nastawieniem udaje na rozmowę kwalifikacyjną, gdzie zostaje zatrudniona jako asystentka temperamentnej szefowej marketingu, Diany (Miriam Shor). W nowym środowisku Liza zaprzyjaźnia się z młodą koleżanką Kelsey Peters, graną przez charyzmatyczną Hilary Duff. Ta relacja, pełna zaskakujących zwrotów akcji i wzruszających momentów, stanowi serce tej produkcji.

Oprócz wyzwań zawodowych życie Lizy nabiera kolorów dzięki młodemu, przystojnemu Joshowi (Nico Tortorella), który wprowadza do jej codzienności dawno zapomnianą spontaniczność i nowe emocje.

„Younger”. Gdzie oglądać kultowy serial od twórcy „Emily w Paryżu”?

Darren Star ostatnio stworzył wielki hit Netfliksa „Emily w Paryżu”, jednak stoi także za takimi tytułami jak „Beverly Hills, 90210” (1990–2000), „Melrose Place (1992–1999), kultowy”Seks w wielkim mieście„ (1998–2004)”,I tak po prostu...„ (2021–nadal) czy”Singiel w Nowym Jorku„ (2022). „Younger” zadebiutował w 2015 roku i liczył aż siedem sezonów.

Premierowe odcinki będą emitowane na kanale FilmBox Extra HD od 2 listopada w weekendy (soboty, niedziele) o godzinie 17:55 (maraton 5 odcinków), a powtórki od poniedziałku do piątku o godz. 19:10 (po 2 odcinki).

