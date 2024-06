TVP wyemituje popularny hiszpański serial. Bije rekordy na całym świecie

Serial „La Promesa – pałac tajemnic” zadebiutował w hiszpańskiej telewizji w styczniu 2023 roku i od razu zjednał sobie miliony wiernych fanów. Produkcja szybko została sprzedana do Stanów Zjednoczonych i Ameryki Łacińskiej, w tym wytwórni Warner Bros., która ma dodać go do biblioteki platformy Max. W związku ze świetnymi wynikami oglądalności pierwszego sezonu serialu, który zakończył się w czerwcu 2023 roku i składał się ze 122 odcinków, RTVE postanowiła stworzyć drugą odsłonę serii, która liczyć będzie 250 epizodów.

O czym jest serial „La Promesa – pałac tajemnic”?

Akcja serii rozgrywa się pod koniec burzliwego XIX wieku. Główna bohaterka Jana, w dzieciństwie była świadkiem morderstwa matki oraz porwania brata. Młoda kobieta od lat poszukuje informacji na temat sprawców tragedii swojej rodziny. W końcu trafia na trop, który prowadzi do rodu Lujan. Jana postanawia zatrudnić się w roli służącej w ich posiadłości, aby móc prowadzić własne śledztwo. Nadarza się ku temu fantastyczna okazja, ponieważ w pałacu „La Promesa” trwają przygotowania do ślubu Tomasa – dziedzica rodowego majątku.

Sprawy komplikują się, kiedy Jana ratuje z katastrofy lotniczej Manuela, młodszego brata Tomasa. Kobieta zakochuje się bez pamięci w mężczyźnie, który zawdzięcza jej życie. Jednak jej plany związane z prywatnym śledztwem oraz rozwijaniem relacji z Manuelem, zostaną zaburzone, ponieważ w pałacu „La Promesa” dochodzi do tajemniczego morderstwa Tomasa, a podejrzenia za jego śmierć spadają m.in. na Janę.

Obsadę serialu tworzą gwiazdy doskonale znane na Półwyspie Iberyjskim, w tym m.in.: Eva Martín, Manuel Regueiro, María Castro, Joaquín Climent. W rolę Jany i Manuela wcielili się przedstawiciele młodego pokolenia Ana Garcés oraz Arturo Sancho.

„La Promesa – pałac tajemnic”. Kiedy emisja?

Serial „La Promesa – pałac tajemnic” będzie premierowo emitowany na antenie TVP2 w czwartki oraz piątki o godzinie 15:05. Premiera już w czwartek 27 czerwca.

