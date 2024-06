Te filmy i seriale najchętniej oglądają Polacy. Netflix pokazał statystyki

Odkąd Netflix udostępnia statystyki dotyczące oglądalności produkcji, jakie ma w swojej bibliotece, możemy zderzyć swój gust z tym, co jest najbardziej popularne wśród polskiej widowni. Wiele miejsc na listach zajmują często zupełnie nowe produkcje, które widzowie chętnie poznają, szukając świeżych, wciągających historii. Czasami zdarza się jednak, że tak wielu widzów wybiera popularne tytuły, że tym nowszym, ciężko się przebić. Tak teraz jest z listą najchętniej oglądanych w Polsce seriali.

Nieprzerwanie znajdziemy na niej ulubioną produkcję dla najmłodszych widzów, a podium zajmują serie, które choć debiutowały już kilkanaście dni temu, wciąż utrzymują się w czołówce. Z nowości do zestaeienia przebiły się opowieści w reżyserii Joko Anwara, które ucieszą każdego fana nadprzyrodzonych klimatów.

Wśród najchętniej oglądanych na Netflix w Polsce filmów, znajduje się aż pięć rodzimych produkcji, z czego aż trzy to zupełne nowości. Coś dla siebie znajdą fani zarówno komedii jak i kryminalnych historii z dreszczykiem emocji. Na liście dumne miejsce zajmuje też hollywoodzka produkcja z Bradem Pittem i co ciekawe – dokumentalna produkcja o ludziach, którzy odkrywają najciekawsze starożytne tajemnice.

Sprawdź listę najpopularniejszych w Polsce seriali i filmów i poszukaj czegoś dla siebie!

TOP 10 najchętniej oglądanych seriali i filmów na Netflix w Polsce

Seriale

10. „Szpital New Amsterdam”

Nade wszystko ceniący niezależność dr Max Goodwin zostaje dyrektorem najstarszego szpitala w USA. Teraz każdy dzień to nowa rewolucja – dla dobra pacjentów.

9. „Joko Anwar: Koszmary i sny na jawie”

Siedem powiązanych ze sobą niesamowitych opowieści science fiction o zjawiskach nadprzyrodzonych według scenariusza i w reżyserii Joko Anwara.

8. „Doskonale dopasowani”

W tym strategicznym i pełnym pokus konkursie randkowym pary, które udowodniły, że są doskonale dopasowane, decydują o losach pozostałych uczestników programu.

7. „Łasuch”

Uroczy chłopiec jelonek wyrusza ze swoim szorstkim opiekunem na poszukiwanie rodziny i domu w postapokaliptycznym świecie. Razem przeżywają epickie przygody.

6. „Krucjata”

Komisarz Jan Góra (pseudomin Mandżaro) usiłuje rozwikłać zagadkę serii zabójstw i porwań ludzi z pierwszych stron gazet. Wkrótce okazuje się, że kolejne odsłony doskonale zaplanowanej akcji „terrorystów” coraz bardziej koncentrują się wokół samego Mandżaro, a „swoim” nie można już ufać.

5. „Eric”

Zdesperowany ojciec, któremu towarzyszy nieustępliwy policjant, walczy z własnymi demonami, poszukując dziewięcioletniego syna na ulicach Nowego Jorku lat 80. XX wieku.

4. „Kicia Kocia”

Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.

3. „Dość milczenia”

Gdy siedemnastolatka zgłasza napaść na tle seksualnym w swoim liceum, śledztwo wywraca jej życie do góry nogami i wystawia na próbę jej relacje z otoczeniem.

2. „Bogdan Boner. Egzorcysta”

Bogdan Boner, ostro pijący egzorcysta samouk, powraca! Zrobił się jeszcze bardziej pomysłowy, wulgarny i zabójczy, więc demony mają się czego obawiać.

1. „Bridgertonowie”

Ośmioro zżytego ze sobą rodzeństwa z rodziny Bridgertonów szuka szczęścia i miłości wśród wyższych sfer Londynu.

Filmy

10. „Tajemnice terakotowych wojowników”

Tysiące terakotowych żołnierzy strzegło grobu pierwszego cesarza Chin. Ich historia ożywa na naszych oczach dzięki badaniom archeologicznym i rekonstrukcjom.

9. „Czterej bracia”

Adoptowani przed laty mężczyźni spotykają się na pogrzebie przybranej matki Evelyn, chcąc poznać przyczyny jej śmierci.

8. „Bullet Train”

Pięcioro zabójców, znajdujących się w szybkim pociągu jadącym z Tokio do Morioki, odkrywa, że ich zlecenia są ze sobą wzajemnie powiązane. Powstaje pytanie, kto wyjdzie z pociągu żywy i co ich czeka na stacji końcowej.

7. „Za duży na bajki 2”

W trakcie letniej wyprawy w Tatry Waldek odkrywa, że jego ojciec mieszka w okolicy i postanawia go odnaleźć. Wraz ze Staszkiem wyruszają na poszukiwania, podczas gdy Delfina musi dochować tajemnicy i ukryć prawdę o zniknięciu chłopców.

6. „Teściowie”

Szalona opowieść o tym, co się może wydarzyć, gdy puszczają nerwy. To film o konfrontacji dwóch światów, która doprowadzi do łez nie tylko bywalców wesel.

5. „Rekiny w Sekwanie”

Lato 2024 roku. Paryż po raz pierwszy jest gospodarzem Mistrzostw Świata w Triathlonie. Genialna naukowczyni Sophia dowiaduje się od Miki, młodej działaczki na rzecz ochrony środowiska, że po Sekwanie pływa rekin. Aby uniknąć rozlewu krwi w centrum miasta, nie mają innego wyjścia, jak połączyć siły z Adilem, dowódcą rzecznej policji.

4. „Zaproszenie”

Po wykonaniu testu DNA Evie odnajduję rodzinę, o której istnieniu nie wiedziała. Zaproszona na wystawne wesele początkowo jest nimi zafascynowana, ale na światło dzienne wychodzą przerażające rodzinne sekrety.

3. „Kolory zła. Czerwień”

Gdy ciało młodej dziewczyny zostaje wyrzucone na plażę w Trójmieście, prokurator i matka ofiary wspólnie usiłują dojść do prawdy.

2. „Miłość jak miód”

Komedia o dojrzałej przyjaźni i miłości, która przychodzi niespodziewanie i nie patrzy na metrykę.

1. „Teściowie 2”

Komiczno-ironiczna opowieść o tym jaki jest stan małżeństwa z trzydziestoletnim stażem, o różnicy pokoleniowej w związku, która wciąż wydaje się być tematem tabu oraz o tym czy w ogóle warto brać ślub.

