Max zastąpił HBO Max. Polskie nowości na platformie robią wrażenie

Wraz z premierą Max w Polsce dostajemy całą masę rodzimego kontentu. Oprócz ogłoszonych już wcześniej tytułów, które przypominamy w tym artykule, trwają obecnie prace nad ponad 15 kolejnymi produkcjami lokalnymi, które mają zostać pokazane na platformie Max w ciągu najbliższych dwóch lat. Z nowymi sezonami zadebiutowały już pierwsze seriale, a te najbardziej wyczekiwane – jak choćby „Ród Smoka”, zobaczymy już w przyszłym tygodniu.

Poza tym Max wprowadził możliwość oglądania masy programów i seriali stacji TVN, w tym takie hity jak „Hotel Paradise”, „Milionerzy”, „Azja Express”, „Top Model”, „Kuchenne rewolucje”, „Królowa przetrwania”, „Behawiorysta”, „Kuba Wójewódzki”, „Brzydula”, „Kanapowczynie”, „Totalne remonty Szelągowskiej”, „Na Wspólnej” czy „Autentyczni”.

Nowe polskie produkcje od Max

„Lady Love”

Jeszcze przed premierą Max w Polsce, dowiedzieliśmy się, że trwają zdjęcia do serialu „Lady Love” w reżyserii Bartosza Konopki. Ta opowieść przeniesie widzów do nieznanego im, pełnego pokus, świata branży dla dorosłych lat 70. i 80. Scenariusz produkcji, jakiej jeszcze w Polsce nie było, z Anną Szymańczyk w roli tytułowej jest inspirowany prawdziwymi historiami. Na ekranie pojawi się również gwiazda niemieckiego kina Clemens Schick oraz norweska aktorka Lise Risom Olsen. Na ekranie towarzyszyć im będą m.in. Dorota Pomykała, Adam Woronowicz, Borys Szyc, Julian Świeżewski, Piotr Trojan, Michał Żurawski, Anna Krotoska, Stanisław Linowski, Julia Polaczek, Maciej Radel, Jacek Król i Ewelina Żak.

Scenariusz, inspirowany prawdziwymi historiami, opowiada o losach Lucyny Lis, młodej dziewczyny z małego PRL-owskiego miasteczka, która marząc o wolności i życiu na własnych zasadach, uciekła zagranicę. W europejskiej fabryce snów lat 80. – w RFN – trafiła na okładki pism dla dorosłych i szybko stała się gwiazdą znaną pod pseudonimem „Lucy Love”. Ale upór, determinacja i ambicje zmieniły bieg jej losów. W błyskawicznym tempie wyrosła z modelki magazynów i aktorki filmów erotycznych na bezkompromisową bizneswoman oraz ikonę niemieckiej popkultury lat 80. Szczególny talent do interesów oraz wyczucie potrzeb publiczności pomogły Lucynie dokonać rewolucji w branży porno. W najbardziej męskim świecie wprowadziła nowe zasady gry. Zaczęła produkować filmy pornograficzne, w których odwróciła męską dominację, stawiając w centrum akcji kobiecą przyjemność.

Ale „Lady Love” to nie tylko historia bizneswoman, to również obraz kobiety szukającej miłości, która swoją drogę na szczyt musiała okupić trudnymi życiowymi wyborami, a najwyższą cenę za ten sukces zapłacili jej najbliżsi.

Sześcioodcinkowy serial zadebiutuje w serwisie już za kilka miesięcy i będzie pierwszą premierą pod marką Max Original, która trafi do serwisu.

„Przesmyk”

Serial Jana P. Matuszyńskiego W głównej roli wystąpi Lena Góra – Polka, Amerykanka, aktorka, scenarzystka, twórczyni filmów. Polskiej widowni znana z serialowej superprodukcji Canal + „Król” Jana P. Matuszyńskiego oraz z głównej roli w produkcji NETFLIX „Noc w przedszkolu”. Współautorka scenariusza oraz odtwórczyni głównej roli u boku nominowanego do Oscara Johna Hawkes'a, w szeroko nagrodzonym filmie „Roving Woman”, którego producentem wykonawczym był sam Wim Wenders. Nominowana do Orłów 2024 za film „Imago”, w którym Lena zagrała główną rolę i za którego scenariusz została nagrodzona podczas festiwalu w Cannes w 2019 roku. Lena wciela się w postać swojej własnej matki Eli.

„Przesmyk” opowiada historię Ewy Oginiec, która po osobistej tragedii chce wycofać się z wywiadu i zacząć normalne życie. Wszystko komplikuje się, kiedy jej partner Skiner, który także jest agentem, zostaje zdemaskowany przez wywiad rosyjski i znika bez śladu.

To thriller sensacyjny pokazujący widzom współczesne środowisko szpiegowskie w trakcie rodzącego się konfliktu i wielu napięć międzynarodowych. To także historia jednostki uwikłanej w specyfikę pracy w służbach specjalnych, z której tak naprawdę nigdy nie można zrezygnować. Serial pokazuje mechanizm międzynarodowej prowokacji, a także walkę wywiadów w rzeczywistości wojny hybrydowej. Akcja serialu rozgrywać się będzie wiosną 2021 roku.

„Hope”

Już 11 czerwca do biblioteki serwisu MAX trafił dokument Martyny Wojciechowskiej „Hope”, opowiadający o przerażającym procederze, który jest stosowany w Nigerii. Niewinne dzieci są oskarżane o czary, co w efekcie prowadzi do porzucenia ich przez rodziny i pozostawienia na pewną śmierć. Losy tytułowego Hope'a, chłopca, uratowanego przez Anję Ringgren Lovén, duńską pracowniczkę humanitarną, założycielkę Krainy Nadziei – organizacji ratującej i udzielającej schronienia dzieciom, są osią całej historii i dobitnie pokazują problem, z którym mierzy się jeden z najbiedniejszych i najbardziej dotkniętych głodem krajów na świecie. Czy kiedykolwiek i komukolwiek uda się zdjąć ten zły czar?

„Król Zanzibaru”

Pod koniec czerwca, ofertę serwisu Max wzbogaci też „Król Zanzibaru”. To dokument o Wojciechu Żabińskim, znanym jako Wojtek na Zanzibarze. Pandemia umożliwiła mu założenie sieci hoteli Pili Pili, przyciągając na wyspę tłumy Polaków. Po jakimś czasie okazało się, że pod fasadą raju kryły się problemy finansowe, zwolnienia pracowników i oszustwa na łączną kwotę 7 milionów złotych. Dlaczego tyle osób uwierzyło w tę wizję, ignorując chociażby przeszłość kryminalną organizatora? Trzyodcinkowa seria opowiada historię okradzionych turystów, pracowników i inwestorów, którzy stracili wszystko i stali się ofiarami przebiegłego oszusta.

„Łowcy skór”

W listopadzie swoją premierę będzie miał czteroodcinkowy serial dokumentalny „Łowcy skór”. Produkcja opowiada o wstrząsających wydarzeniach, które rozegrały się w Łodzi w połowie lat dziewięćdziesiątych. Pracownicy pogotowia doprowadzili wtedy do śmierci ponad tysiąca pacjentów. Twórcy serialu odsłaniają kulisy zbrodni, rozmawiają z uczestnikami wydarzeń, rodzinami ofiar, by przedstawić mechanizmy, które pozwoliły sprawcom przez długi czas unikać sprawiedliwości.

„Skazana”

„Skazana” to jedna z pierwszych lokalnych produkcji, której premierowe odcinki trafiły do startującego w dziś serwisu Max. Co wydarzy się w 4. sezonie?

Trwa śledztwo w sprawie Hepnera. Prokurator Sobecki i komisarz „Mario” Piotrowski są początkowo bezradni. Solidarność Pati i Kosy z Alicją uniemożliwia skazanie winnej. Śledczy postanawiają zmienić taktykę i przenoszą dziewczyny z aresztu śledczego z powrotem do jednej celi w Zabrzu.

Zamknięta na więziennym oddziale psychiatrycznym Dorota Wójcik kontaktuje się z Kraszeckim. Chce, by napisał jej biografię, przy okazji wspomina Alicję. Do Maria zgłasza się Wiki. Zdecydowała się zeznawać. Mario dowiaduje się, że Pati wróciła za kraty niesłusznie. Postanawia to wykorzystać, żeby doprowadzić do skazania Alicji.

Co jeszcze obejrzymy na Max w Polsce?

„Diuna: Proroctwo”

Serial jest osadzony w uniwersum Diuny, stworzonym przez uznanego autora Franka Herberta. Akcja rozgrywa się na 10 000 lat przed czasami Paula Atrydy. „Diuna: Proroctwo” przedstawia losy dwóch sióstr Harkonnen, które walczą z siłami zagrażającymi przyszłości ludzkości. Kobiety zakładają legendarne zgromadzenie, które w przyszłości zasłynie jako zakon Bene Gesserit.

„Diuna: Proroctwo” jest inspirowany powieścią „Zgromadzenie żeńskie z Diuny”, napisaną przez Briana Herberta i Kevina J. Andersona.

Serial ma zadebiutować na Max już jesienią. Będzie się składał z sześciu odcinków.

„Ród smoka”

Drugi ośmioodcinkowy sezon serialu HBO Original „Ród Smoka” zadebiutuje już 17 czerwca.

Westeros znajduje się na krawędzi krwawej wojny domowej. Zielona Rada wspierająca króla Aegona i Czarna Rada królowej Rhaenyry walczą o wpływy. Każda ze strony rości sobie prawo do Żelaznego Tronu.

Zielony i Czarny zwiastun odzwierciedlają te walkę tworząc dwie oddzielne, ale uzupełniające się części tej samej historii. W drugim sezonie królestwo zostaje podzielone, dlatego widzowie na całym świecie również muszą wybrać jedną ze stron domu Targaryenów.

Serial powstał na podstawie książki George’a R.R. Martina „Ogień i krew” i skupia się na wydarzeniach, które miały miejsce 200 lat przed tymi przedstawionymi w „Grze o tron”. „Ród smoka” opowiada historię rodu Targaryenów.

