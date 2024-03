Na antenę Polsatu wraca serial „Gliniarze”. Co w pierwszych odcinkach?

Na fanów serialu „Gliniarze” czekają nowe historie, oparte na autentycznych wydarzeniach. Nowy sezon produkcji liczy 75 odcinków.

Co w nowym, 16. sezonie serialu „Gliniarze”?

Już w jednym z pierwszych odcinków Natalia (Ewelina Ruckgaber) i Kuba (Piotr Mróz) będą musieli rozwiązać sprawę morderstwa jubilera. I chociaż pierwsze ustalenia wskazują, że motywem zbrodni była zwykła kradzież, wkrótce okaże się, że mają do czynienia z rozbudowaną siatką przestępców.

Z kolei do Adama (Aleksander Mackiewicz) i Olgi (Natalia Brudniak) powróci stara sprawa kryminalna. Detektywi, staną w oko w oko z szaleńcem, który będzie inspirował i nakłaniał do przemocy młodych ludzi w imię zwycięstwa w grze.

Towarzysząc tytułowym bohaterom w pracy na komendzie, widzowie będą również mogli śledzić życie prywatne detektywów. W życiu Krystiana (Tomasz Skrzypniak) pojawi się przyrodni brat. Chociaż sprawia on wrażenie poukładanego i sympatycznego chłopaka z dobrą pracą i narzeczoną, to szybko okaże się to tyko gra pozorów.

Kłopoty nie ominą również Natalii (Ewelina Ruckgaber), która po odzyskaniu adoptowanego syna, będzie mieć problem z alkoholem. Wszystko zacznie się z pozoru niewinnie – od jednego drinka przed snem dla rozładowania stresu. Jednak z czasem funkcjonariuszka zacznie sięgać po więcej alkoholu, ukrywając to przed rodziną. Z pomocą będę chciały przyjść przyjaciółki Natalii, ale jej problemy zostaną również odkryte przez szefostwo.

Adam (Aleksander Mackiewicz) postanawia znaleźć dla siebie zdrową odskocznię i ponownie mocno angażuje się w prowadzenie klubu judo, w którym osobiście prowadzi treningi dla trudnej młodzieży.

Nowy sezon „Gliniarzy" to jednak przede wszystkim powrót dobrze znanych i lubianych bohaterów: Ewelina Ruckgaber, Piotr Mróz, Arkadiusz Krygier, Tomasz Skrzypniak, Aleksander Mackiewicz, Natalia Brudniak, Monika Miller, Helena Chorzelska, Dariusz Dłużewski, Zbigniew Kozłowski, Oliwia Bieniuk, Przemysław Saleta, Lea Olesiak, Łukasz Strzałka, Radosław Rutkowski, Magdalena Soczawa, Robert Szewczyk, Bartosz Winiarski, Michał Głowacki i Aleksandra Fronczak.

„Gliniarze". Kiedy premiera 16. sezonu?

16. sezon serialu „Gliniarze" od 4 września, od poniedziałku do piątku o godzinie 17:00 w Polsacie.

