„Rojst Millenium”. Co wiemy o finale uwielbianej serii? Przypominamy poprzednie sezony

Pierwszy sezon serialu „Rojst” produkowała jeszcze platforma Showmax, która w Polsce zamknęła swoją działalność w grudniu 2019 roku, niedługo po jego premierze. Seria szybko znalazła swój dom na Netfliksie, gdzie też widzowie oglądać mogli w 2021 roku jej kontynuację, zatytułowaną „Rojst'97”, a teraz będą mogli poznać finał tej historii w „Rojst Millenium”.

Choć polscy krytycy od początku chwalili walory produkcyjne serialu, po sukcesie pierwszej części, druga nie zebrała zbyt pochlebnych głosów. Tomasz Raczek pisał o „słabym scenariuszu, wątpliwym castingu i nierównym aktorstwie”, a wielu widzów nie do końca zgadzało się z tym, jak przedstawione zostały realia tamtych czasów. Mimo to Jan Holoubek otrzymał za „Rojst'97” nagrodę Orzeł w 2022 roku w kategorii „najlepszy filmowy serial fabularny”.

– Najmocniejszą stroną mojego serialu są ludzie, którzy go tworzą. Wspaniała ekipa wielkich artystów i fachowców w swoich dziedzinach. Dzięki nim ten serial jest dopracowany. To pasjonaci, którzy podobnie jak ja szanują widza. Nie chcemy mu wciskać fuszerki – mówił po odebraniu nagrody twórca.

I faktycznie, serial może pochwalić się wybitnymi nazwiskami. Na ekranie pojawiają się w stałej obsadzie Dawid Ogrodnik i Andrzej Seweryn, a partnerują im między innymi Zofia Wichłacz, Magdalena Walach, Jacek Beler, Agnieszka Żulewska, Łukasz Simlat, Magdalena Różczka czy Piotr Fronczewski.

Premiera „Rojst Millenium”. Streszczenie poprzednich sezonów

Przed premierą kolejnego sezonu tej opowieści przypominamy, o czym były poprzednie części.

Akcja pierwszego sezonu serialu „Rojst” z 2018 roku toczyła się w latach 80. w Polsce w samym środku ponurego krajobrazu pomiędzy stanem wojennym a Okrągłym Stołem. W niedużym mieście na południowym zachodzie Polski dochodzi do brutalnego podwójnego morderstwa – młodej prostytutki oraz miejscowego komunistycznego działacza. W tym samym czasie samobójstwo popełnia także para nastolatków. Sprawę opisuje w lokalnej gazecie dziennikarz Witold Wanycz (Andrzej Seweryn). Do tej samej redakcji dołącza Piotr Zarzycki (Dawid Ogrodnik), który jest synem wysoko postawionego działacza partyjnego. Postanawia rozpocząć własne śledztwo w tej sprawie. Wraz z odkrywaniem nowych szczegółów, zagłębia się w tytułowym rojście – bagnie, z którego trudno mu się wydostać.

„Rojst'97” rozpoczyna się podczas „powodzi stulecia”, która nawiedziła południowy zachód Polski latem 1997 roku. W mieście pękają wały i nieokiełznany żywioł zalewa miasto oraz, znany już widzom z pierwszego sezonu, las na Grontach. Odsłania przy tym ciało chłopca, który początkowo uznany zostaje za przypadkową ofiarę powodzi. Później jednak tajemnice zaczynają się mnożyć. Policjanta Anna Jass (Magdalena Różczka) przyjeżdża z Warszawy, aby rozwiązać wszystkie zagadki. Do miasta wraca też znany z 1. sezonu Piotr Zarzycki, który zostaje nowym redaktorem naczelnym lokalnego „Kuriera”. Z kolei Witold Wanych zdaje się ukrywać coraz więcej i szybko staje się głównym podejrzanym. Jego głowę jednak pochłaniają wspomnienia, które nie dają mu spokoju.

„Rojst'97” – recenzja. W sieci roi się od zachwytów. Czy rzeczywiście są zasłużone?

O czym opowie „Rojst Millenium”. Wszystko, co wiemy o finale serialu

Jak zapowiadają twórcy, w ostatniej, sześcioodcinkowej części trylogii „Rojst”, fani serialu poznają odpowiedzi na wiele pytań oraz doczekają się rozwiązań dotychczasowych tajemnic.

„Nadchodzi czas zmian. Ludzie w napięciu oczekują nadejścia nowego millenium. Tymczasem w lesie na Grontach odkopany został szkielet kobiety z naszyjnikiem, a podczas urodzinowego bankietu, w hotelu »Centrum« dochodzi do zabójstwa. Co i kto stoi za tymi wszystkimi zdarzeniami? Historia cofa się aż do lat 60., aby odnaleźć klucz do kryminalnej zagadki” – czytamy w opisie „Rojst Millenium”.

Nie zabraknie odkrywania dalszych losów postaci, z którymi widzowie zżyli się w poprzednich sezonach: Anny Jass (Magdalena Różczka), Witolda Wanycza (Andrzej Seweryn), Adama Miki (Łukasz Simlat), Piotra Zarzyckiego (Dawid Ogrodnik) oraz kierownika hotelu (Piotr Fronczewski), Nadii (Agnieszka Żulewska) czy Dzidzi (Michał Pawlik).

Na ekranie pojawia się jednak też wiele nowych postaci i związanych z nimi kryminalnych tajemnic. Odkryjemy losy Jassijeja, w którego wcielają się Janusz Gajos i Tomasz Schuchardt. Równie istotna w tym sezonie ma być postać młodego kierownika hotelu u początków jego przebojowej kariery, zagrana przez Filipa Pławiaka. W pozostałych, znaczących rolach drugoplanowych pojawią się Konrad Eleryk, Marianna Gierszewska i Michalina Łabacz.

Tuż przed premierą „Rojst Millenium” obejrzyjcie fotki z najnowszego, finałowego sezonu popularnej serii:

Premiera „Rojst Millenium” na Netflix już w środę 28 lutego 2024 roku.

