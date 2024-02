TOP 10 seriali i filmów, które warto obejrzeć na Netflix w weekend

Dzięki zestawieniom TOP 10 Netfliksa mamy wgląd w to, co akurat polscy widzowie najchętniej oglądają na platformie. Przedstawiamy listy najpopularniejszych tytułów na Netflix minionego tygodnia.

Wśród filmowych nowości platformy możemy obejrzeć klasyk z Britney Spears „Crossroads – Dogonić marzenia”. Trendują też wszystkie bez wyjątku dostępne w serwisie produkcje z Minionkami w głównej roli. Poza tym wciąż wysoko plasuje się „Zabij mnie, kochanie” i „Einstein i bomba”. Hitem okazały się też tytuły „Zagrywki” i nowe „Zapadlisko”.

Z kolei wśród seriali widzowie wciąż najchętniej wybierają „Jeden dzień”. Nie słabnie także popularność reality show „Miłość jest ślepa”, którego to już 6. sezon. Wysoko plasuje się też na liście TOP 10 dokument „Czy mogę Ci wyznać tajemnicę?”. Widzowie w Polsce chętnie wybierają również „Yellowstone”, „1670” czy „Griseldę”.

TOP 10. Seriale na Netflix

10. „Dom Ninja”



Lata temu członkowie tej dysfunkcyjnej rodziny wycofali się z niebezpiecznego życia ninja. Jednak w obliczu zbliżających się zagrożeń muszą powrócić do akcji.



9. „Yellowstone”



John Dutton musi stawić czoła przeszłości, rodzinie oraz politykom, aby obronić swoje rancho przed bezwzględnymi deweloperami. Na jego drodze stoją również rdzenni mieszkańcy rezerwatu i inni wrogowie, którzy chcą kontrolować jego ziemię.



8. „1670”



Satyryczna komedia, w której zdziwaczały szlachcic, pragnący zostać najsławniejszą osobą w Polsce, musi stawić czoło kłótniom w rodzinie i konfliktom z chłopami.



7. „Griselda”



Inspirowany prawdziwymi zdarzeniami fabularyzowany serial o Griseldzie Blanco, która po ucieczce z Medellín została "matką chrzestną" narkotykowego imperium Miami.



6. „Love Never Lies Polska”



Reality show, w którym 6 par analizowanych przez urządzenie umiejące wyczytać kłamstwo z oczu walczy o wysoką nagrodę. Kłamstwo się tu karze, a prawdę wynagradza.



5. „Kicia Kocia”



Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.



4. „Miłość jest ślepa”



Nick i Vanessa Lachey przeprowadzają eksperyment społeczny, w którym samotni mężczyźni i kobiety szukają miłości i zaręczają się, zanim spotkają się twarzą w twarz.



3. „Wojownik”



Młody mistrz sztuk walki przybywa z Chin do San Francisco, gdzie wplątuję się w wojnę pomiędzy azjatyckimi gangami.



2. „Czy mogę Ci wyznać tajemnicę?”



Życie trzech kobiet zmienia się na zawsze, gdy doświadczony stalker włamuje się na ich konta w serwisach społecznościowych. A te ofiary to tylko wierzchołek góry lodowej.



1. „Jeden dzień”



Emma i Dexter spędzają razem noc po rozdaniu dyplomów i ich drogi się rozchodzą, ale ich losy nadal pozostają ze sobą związane.

TOP 10. Filmy na Netflix

10. „Crossroads – Dogonić marzenia”



Trzy niegdyś najlepsze przyjaciółki łączą swoje siły, by spełnić wspólne marzenie z dzieciństwa.



9. „Jak ukraść księżyc”



Życie Gru owładniętego żądzą kradzieży Księżyca zmienią trzy urocze sierotki.



8. „Popiół”



Od upajającej fantazji po niebezpieczny romans – życie zamożnej mężatki nieodwracalnie rozpada się na kawałki, gdy zatapia się w lekturze nieopublikowanej powieści.



7. „Minionki rozrabiają”



Tajemniczy złoczyńca zamienia słodkie Minionki w paskudne potwory, które pożerają wszystko, co stanie im na drodze. Gru musi je uratować.



6. „Minionki”



Pozbawione szefa Minionki popadają w depresję. By uratować sytuację, Kevin ze Stuartem i Bobem wyruszają na poszukiwanie godnego ich służby nikczemnika.



5. „Zagrywki”



Dziennikarka sportowa z Nowego Jorku, która jest mistrzynią uwodzenia i niezobowiązujących przygód, nieoczekiwanie się zakochuje. Czy tym razem potraktuje grę na serio?



4. „Gru, Dru i Minionki”



Balthazar Bratt, były dziecięcy gwiazdor Hollywood, wymyśla plan zemsty. Gru wraz z rodziną muszą mu w tym przeszkodzić.



3. „Einstein i bomba”



Co stało się po ucieczce Einsteina z nazistowskich Niemiec? Ten wykorzystujący materiały archiwalne i jego własne słowa dokument to studium umysłu udręczonego geniusza.



2. „Zabij mnie, kochanie”



Wygrany los na loterii ma poważne konsekwencje dla małżeństwa, które zaczyna knuć, jak się nawzajem pozabijać, aby zgarnąć całą nagrodę pieniężną.



1. „Zapadlisko”



Szwedzkie miasto Kiruna zapada się w głąb ziemi. Frigga jest rozdarta między obowiązkami wobec rodziny a zadaniami szefowej ochrony największej na świecie kopalni.

Ile kosztuje subskrypcja miesięczna Netflix?

Netflix to jeden z największych na świecie serwisów rozrywkowych, z którego korzysta ponad 260 mln opłacających abonament użytkowników w ponad 190 krajach. Udostępnia on wiele gatunków filmów, seriali i gier w różnych językach. Użytkownicy mogą swobodnie uruchamiać, zatrzymywać i wznawiać odtwarzanie o każdej porze i w dowolnym miejscu, a także zmienić plan w dowolnym momencie.

Netflix oferuje trzy różne plany subskrypcji w Polsce: Basic, Standard i Premium.

Plan Basic to najtańsza opcja subskrypcji Netflix. Kosztuje on 34,99 złotych miesięcznie. Plan umożliwia oglądanie treści na jednym urządzeniu jednocześnie.

Plan Standard kosztuje on 49,99 złotych miesięcznie. Ten plan umożliwia oglądanie treści na dwóch urządzeniach jednocześnie i oferuje funkcję HD.

Plan Premium to najdroższa opcja subskrypcji, która kosztuje on 59,99 złotych miesięcznie. Ten plan umożliwia oglądanie treści na czterech urządzeniach jednocześnie i oferuje funkcję HD oraz Ultra HD.

