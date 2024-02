Co dobrego w nowościach na Netflix? Podpowiadamy, jakie tytuły warto wybrać w weekend

Od niedawna na Netfliksie obejrzeć możemy klasyk „Yellowstone” – historia, która ma swoich oddanych fanów, może was na dobre wciągnąć i prawdopodobnie nie będziecie w stanie jej obejrzeć w jeden weekend. Produkcja z Kevinem Costnerem w roli głównej ma 5 sezonów i ocenę 8,3/10 na polskim Filwebie.

Kolejny serial, który każdy z nas zna, jednak nie każdy miał okazję obejrzeć to „Dr House”. Szczerze zazdrościmy tym, którzy jeszcze nie znają losów tego tytułowego bohatera. Przed wami 8 sezonów, niezapomnianej, ciekawej i pogłębionej historii.

A z nowości Netflix ma dla swoich subskrybentów „Baby Bandito”, „Myśliwych z ruin”, „Porozmawiajmy o Chu” czy „Jak Aleksander Wielki został bogiem”. Na półce ze świeżynkami znajdzie się też coś dla całej rodziny – film „Orion i Ciemność”.

Warto też zapoznać się z tytułami, które wciąż zajmują miejsca na liście TOP 10, jak „Już mnie nie oszukasz” czy „Skok w przestworzach”.

Przejrzyjcie pełną listę naszych podpowiedzi, przeczytajcie opisy produkcji i zdecydujcie, które z nich są warte waszego czasu.

„Najwspanialsza noc w historii popu”



Pewnej styczniowej nocy w 1985 roku największe gwiazdy muzyki zebrały się, by nagrać „We Are the World”. W tym dokumencie zaglądamy za kulisy tego historycznego wydarzenia.



„Myśliwi z ruin”



Zabójcze trzęsienie ziemi obraca Seul w pozbawioną wszelkich praw ruinę. W takim świecie odważny myśliwy próbuje uratować nastolatkę porwaną przez szalonego doktora.



„Orion i Ciemność”

Orion na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie zwykłego ucznia szkoły podstawowej — jest skromny, nieśmiały i przeżywa swoje pierwsze rozterki miłosne. Jednak pod płaszczykiem zwyczajności skrywa się kłębek młodzieńczego niepokoju. Dręczy go irracjonalny lęk przed pszczołami, psami, oceanem, promieniowaniem telefonu komórkowego, morderczymi klaunami wychodzącymi z kanałów, a nawet upadkiem z klifu. Lecz spośród wszystkich lęków najbardziej doskwiera mu to, z czym musi mierzyć się co noc — mrok. Toteż gdy pewnego dnia odwiedza go ucieleśnienie jego największych obaw, mrok zabiera Oriona w szaleńczą podróż dookoła świata, aby udowodnić mu, że noc nie jest niczym strasznym. Nawiązując tę nietypową przyjaźń, chłopiec decyduje się zaakceptować nieznane i nie dopuścić, aby kierował nim strach. Tylko wtedy będzie mógł naprawdę cieszyć się życiem.



„Skołowani”



Opowieść o miłości, która odmieni największego kłamcę. Pełna uroku historia spotkania Maksa – wiecznego "Piotrusia Pana" i przebojowej Julii.



„Skok w przestworzach”



Zawodowy złodziej i jego fachowa ekipa postanawiają zrealizować arcytrudny skok - ukraść 500 milionów dolarów w złocie z samolotu lecącego 12 km nad powierzchnią Ziemi.



„Już mnie nie oszukasz”

Gdy była żołnierka Maya zauważa swojego zamordowanego męża na kamerze elektronicznej niani, odkrywa morderczy spisek powiązany ze swoją przeszłością.



„Yellowstone”



John Dutton musi stawić czoła przeszłości, rodzinie oraz politykom, aby obronić swoje rancho przed bezwzględnymi deweloperami. Na jego drodze stoją również rdzenni mieszkańcy rezerwatu i inni wrogowie, którzy chcą kontrolować jego ziemię.



„Baby Bandito”

Życie zapalonego skatera Kevina zmienia się nieoczekiwanie, gdy chłopak zakochuje się w Génesis, uprzywilejowanej dziewczynie. Postanawia zaryzykować dla miłości i opracowuje śmiały zamysł kradzieży misternego planu groźnego gangu znanego jako Rzeźnicy, aby zdobyć miliony dolarów. Staje się przez to najbardziej poszukiwanym człowiekiem w kraju. Kevin i Génesis umykają przed obławą, ryzykując i łamiąc kolejne zasady, co tylko wzmacnia siłę łączącego ich uczucia, a kulminacyjnym momentem tej ucieczki jest ekscytująca podróż do Rzymu. Na podstawie napadu stulecia, który miał miejsce w Chile w 2014 roku.





„Jak Aleksander Wielki został bogiem”

Wywiady z ekspertami i emocjonujące rekonstrukcje wydarzeń składają się na fascynujący dokument o życiu Aleksandra Wielkiego, który nade wszystko pragnął podbić świat.



„Porozmawiajmy o Chu”

Najmłodsza córka, Chu Ai (Chan Tzu-hsuan), zajmuje się leczeniem woskiem, a dodatkowo prowadzi kanał edukacyjny o seksie. Jej życiową dewizą jest „kochaj się, a nie zakochuj”, co realizuje w praktyce przez przyjacielski układ bez zobowiązań z kumplem o imieniu Ping-ke (Kai Ko), który również sceptycznie podchodzi do miłości. Z kolei jej starsza siostra Chu-wei (Kimi Hsia) zmaga się z problemami z mężem Shi-chieh (Umin Boya), a brat, Yu-sen (JC Lin), utknąwszy w niestabilnym związku, zrywa z chłopakiem, z którym był związany wiele lat. Wszystko to jest pokłosiem napiętych stosunków łączących ich rodziców (w tych rolach Miao Ke-li i Hong Sheng-te). W serialu odkryjemy, czy Chu-ai odnajdzie wreszcie siebie, spełni marzenia i zbuduje wartościowy związek.



„Kraina Jane Austen”

Mająca obsesję na punkcie „Dumy i uprzedzenia” Amerykanka wybiera się do parku poświęconego Jane Austen w poszukiwaniu idealnego mężczyzny.



„Dr House”

Grupa lekarzy na czele z charyzmatycznym, acz aspołecznym doktorem House'em diagnozuje nietypowe choroby, niejednokrotnie ratując życie pacjentom.

