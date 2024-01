Wielki powrót „Ally McBeal”. Aktorzy kultowego serialu zaskoczyli fanów

Bez wątpienia „Ally McBeal” był jednym z najpopularniejszych seriali końcówki lat 90. Ceniony komediodramat rozgrywający się w środowisku prawniczym wystartował w 1997 roku i doczekał się pięciu sezonów. Tytułowa bohaterka, w którą wcielała się Calista Flockhart, pracowała w kancelarii prawniczej, a każdy odcinek opowiadał o innej sprawie sądowej, którą się zajmowała. Widzowie śledzili także prywatne perypetie Ally oraz jej przyjaciół. Teraz fani produkcji doczekali się świetnej niespodzianki.

„Ally McBeal” podczas Emmy 2023

Serial „Ally McBeal” przez wielu uznawany jest za kultowy. Produkcja doczekała się kilku statuetek Emmy, w tym w 1999 roku w kategorii „Najlepszy serial komediowy”. Oprócz tego obraz doceniono kilkoma Złotymi Globami, które zdobyli m.in. Calista Flockhart oraz Robert Downey Jr., będący niegdyś gwiazdą serialu.

Teraz, 27 lat po premierze „Ally McBeal”, aktorzy spotkali się ponownie. Gdzie? Otóż pojawili się na scenie podczas rozdania nagród Emmy, by odtworzyć jeden z najbardziej ikonicznych momentów w historii serialu z 19. odcinka 4. sezonu. Wówczas John Cage (w tej roli Peter MacNicol) wykonał ekstatyczny taniec w łazience w rytm piosenki „You Are the First, the Last, My Everything” Barry'ego White'a, który możecie sobie przypomnieć w poniższym wideo.

W trakcie rozdania nagród Emmy najpierw Calista Flockhart odegrała krótką scenkę, podczas której stała w łazience, a głos z offu mówił niczym Ally McBeal: „Wiedziałam, że wypiłam za dużo wody. Musiałam zdjąć Spanx, musiałam z powrotem założyć sukienkę. Dziewczyno, dobrze wyglądasz”. Następnie aktorka zainicjowała taniec do tej samej piosenki, co w serialu, a dołączyli do niej Greg Germann, Gil Bellows i Peter MacNicol, którzy wyszli z jednej kabiny.

Następnie aktorzy znikli za kulisami, a przy mikrofonie została sama Calista Flockhart, która wręczała nagrodę za rolę pierwszoplanową w serialu dramatycznym Kieranowi Culkinowi z „Sukcesji”. Przed ogłoszeniem zwycięzcy jednak zdołała powiedzieć kilka słów. – Uwielbiałam pracować z Peterem, Gilem oraz Gregiem i nadal to kocham. Cała obsada „Ally McBeal” była niezwykle utalentowana i magiczna, podobnie jak serial stworzony przez genialnego, 11-krotnego zdobywcę nagrody Emmy, Davida E. Kelly’ego. Przełomowa, rewolucyjna, przedstawiająca łazienki unisex „Ally McBeal” przeciwstawiła się konwencjom z humorem i człowieczeństwem – mówiła aktorka.

Warto dodać, że przed poniedziałkową galą Emmy, ostatni raz członkowie obsady „Ally McBeal” spotkali się podczas ceremonii rozdania nagród TV Land Awards w 2015 roku. W 2022 roku z kolei pojawiły się doniesienia, że w ABC trwają prace nad kontynuacją serialu z końca lat 90.

