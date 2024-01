„The Last of Us” znów powiększa ekipę. Wiemy, kogo zagrają w 2. sezonie

Serial HBO Original jest oparty na znanej na całym świecie i cenionej przez graczy i krytyków grze wideo The Last of Us. Zadebiutował na platformie 16 stycznia 2023 roku i znalazł się na pierwszym miejscu wśród najchętniej oglądanych pozycji programych na platformie. Serial nagrodzonego Emmy twórcy „Czarnobyla” Craiga Mazina oraz autora uznanej gry wideo i jednego z prezesów Naughty Dog Neila Druckmanna to drugi największy debiut HBO, tuż za „Rodem smoka”, już po pierwszym tygodniu od premiery.

Historia przedstawiona w serialu rozgrywa się dwadzieścia lat po tym, jak współczesna cywilizacja została zniszczona. Joel, zaprawiony w bojach ocalały, zostaje zatrudniony do przemytu z opresyjnej strefy kwarantanny 14-letniej dziewczynki, Ellie. To, co oznacza się jako niewielkie zadanie, wkrótce staje się brutalną, łamiącą serce podróżą po Stanach Zjednoczonych. Wyprawą, w której by przetrwać, mogą polegać wyłącznie na sobie nawzajem.

Nowi aktorzy w 2. sezonie „The Last of Us”. Wiemy, kogo zagrają

Główne role w „The Last of Us” grają Pedro Pascal i Bella Ramsey. W środę 10 stycznia dowiedzieliśmy się, że do obsady 2. sezonu dołączyła Kaitlyn Dever, aktorka znana z „Lekomanii” i „Niewiarygodne”. Wcieli się w rolę Abby, wykwalifikowanej żołnierki, której czarno – białe widzenie świata zostanie poddane prawdziwej próbie. „Wszystko może się zmienić, kiedy chcesz pomścić tych, których kiedyś kochałeś” – czytamy w komunikacie HBO Max.

Z kolei już kilka dni później HBO podało informację o kolejnych nowych twarzach w obsadzie 2. odsłony serialu. Do ekipy dołączają Young Mazino oraz Isabela Merced. Aktor zagra Jessego, który jako filar społeczności stawia swoje potrzeby na ostatnim miejscu. Czasem ogromnym kosztem…

– Young to aktor, na którego patrzysz i od razu wiesz, że jest idealny do wybranej roli. Jesteśmy szczęściarzami, że dołączył do nas i nie możemy się doczekać, kiedy widzowie zobaczą jak Young błyszczy w naszym serialu – powiedzieli Craig Mazin i Neil Druckmann.

Isabela Merced wystąpi z w roli Diny, żyjącej według własnych przekonań wolnej duszy, której oddanie i lojalność wobec Ellie zostaną poddane prawdziwej próbie.

– Dina jest jednocześnie ciepłą, genialną, dziką, zabawną i niebezpieczną postacią. Widzowie pokochają ją od razu. Trudno jest znaleźć odtwórczynię tak złożonej roli, chyba, że od razu trafisz na Isabelę Merced. Jesteśmy bardzo dumni, że dołączyła do naszej rodziny – podkreślili scenarzyści i reżyserzy serialu „The Last of Us”.

