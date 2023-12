10 najlepszych seriali 2023 roku według magazynu „Time”

W 2023 roku mieliśmy do czynienia z wielomiesięcznym strajkiem aktorów i scenarzystów w Hollywood, walką Netfliksa ze współdzieleniem kont, startem SkyShowtime w Polsce czy podwyżką ceny subskrypcji Disney+ w naszym kraju. Rok ten obfitował jednak w świetne seriale, którymi poszczycić może się niemal każda platforma streamingowa.

W styczniu poznamy wygranych nagród Emmy, jednak na tle nominacji przebija się, podobnie, jak w poprzednich latach, „Sukcesja”, która trafiła do zestawienia już po raz ostatni, po wyemitowanym w maju finałowym odcinku 4. sezonu. W sumie ostatnia odsłona serii HBO Max zebrała 27 nominacji. Tytułu nie zabrakło na liście najlepszych seriali 2023 roku magazynu „Time”. Nie pojawiły się na niej jednak inne głośne tytuły, jak „The Last of Us” czy „The Bear”. Sprawdźcie, jakie produkcje zasłużyły według amerykańskiego tygodnika na wyróżnienie.

10. „Poker Face” – SkyShowtime



Dziesięcioodcinkowy serial kryminalny Riana Johnsona, w którym Natasha Lyonne wciela się w rolę Charlie Cale – kobiety obdarzonej niezwykłą zdolnością wykrywania kłamstw. Gdy Charlie rusza w drogę swoim autem Plymouth Barracuda, na każdym przystanku trafia na zbrodnie do rozgryzienia i grupę uwikłanych w nie osób.



9. „The Other Two” – Max



Aktor Cary i jego siostra Brooke usiłują znaleźć swoje spokojne miejsce na ziemi. W międzyczasie ich młodszy brat Chase zdobywa sławę internetową, co jest dla wszystkich niemałym zaskoczeniem.



8. „Nierozłączne” – Prime Video



Thriller Davida Cronenberga z 1988 roku w nowej wersji. W „Nierozłącznych” oglądamy Rachel Weisz w podwójnej roli Elliot i Beverly Mantle, bliźniaczek, które łączy wszystko: narkotyki, kochankowie, a także nieustępliwość – z łamaniem zasad etyki lekarskiej włącznie – w dążeniu do zmiany przestarzałych praktyk i w zadbaniu o kobiece zdrowie.



7. „Telemarketerzy” – HBO Max



Serial dokumentalny o dwóch telemarketerach, którzy postanowili ujawnić podejrzane praktyki w firmie z New Jersey, która zbiera pieniądze dla różnych organizacji charytatywnych.



6. „The Curse” – premiera na SkyShowtime w Polsce w styczniu 2024 roku



Wymykający się gatunkowym ramom serial pokazujący, jak domniemana klątwa komplikuje relację młodego małżeństwa, które stara się o dziecko i wspólnie prowadzi przysparzający wiele problemów program telewizyjny.

Główne role grają Fielder, Safdie oraz zdobywczyni Oscara Emma Stone („La La Land”).



5. „Awantura” – Netflix



Serial rozpoczyna się od incydentu przemocy drogowej między dwojgiem obcych sobie ludzi. Skory do kłótni pracownik fizyczny Danny Cho (Steven Yeun) popada w konflikt z Amy Lau (Ali Wong) — wiodącą wystawne życie kobietą sukcesu. W kolejnych odcinkach tego poruszającego i obfitującego w czarny humor serialu spór między nimi się zaognia, ukazując historię ich życia i związków.



4. „Zmokłe psy” – HBO Max



Oryginalna opowieść o miłości matki do córki, prawdziwych przyjaźniach oraz o potencjale blokowanym przez biedę i uprzedzenia.



3. „Jestem Panną” – Prime Video

Dzieło reżysera wizjonera Bootsa Rileya ("Przepraszam, że przeszkadzam"). To film o dorastaniu. Głównym bohaterem jest Cootie, czterometrowy czarny nastolatek z Oakland w Kalifornii. Chłopak dorastał w ukryciu. Wkrótce po raz pierwszy doświadcza piękna i zawiłości świata. Nawiązuje przyjaźnie, znajduje miłość, radzi sobie w dziwnych sytuacjach i spotyka swojego idola – Bohatera.



2. „Rdzenni i wściekli” – Disney+



Serial komediowy, którego półgodzinne odcinki opowiadają losy czterech rdzennych nastolatków z rolniczej Oklahomy, którzy kradną, rabują i oszczędzają, żeby wyjechać do egzotycznej, tajemniczej i dalekiej Kalifornii. By im się to udało, będą musieli zebrać wystarczająco dużo pieniędzy, przechytrzyć ćpunów żyjących na złomowisku na peryferiach miasta oraz przetrwać walkę o terytorium z dużo silniejszym gangiem. Kręcony w Okmulgee w stanie Oklahoma serial jest przełomowy pod względem przedstawienia rdzennych mieszkańców na ekranie telewizorów. Stanęli oni po obu stronach kamery. Jedyna w swoim rodzaju ekipa produkcji opowiada historię, która jest związana z ich życiowymi doświadczeniami i zaprasza widzów do zaskakująco znajomego i zabawnego świata.



1. „Sukcesja” – HBO Max



Historia rodziny Roy’ów, czyli Logana Roy’a oraz czworga jego dorosłych dzieci, do których należy firma Waystar Royco – jedna z największych korporacji mediowych na świecie. Akcja rozgrywa się w Nowym Jorku i przybliża widzom losy i rozterki, z którymi muszą się zmierzyć członkowie tej wpływowej rodziny. Teraz waży się ich przyszłość, bo starzejący się ojciec, będący także głową firmy, zaczyna wycofywać się z działalności. Napięcia i tarcia rodzinne wzmagają się, gdy na imprezie urodzinowej Logana dochodzi do kłótni i zaczyna się walka o władzę – między ojcem a synem, a także między samym rodzeństwem.Czytaj też:

HBO Max ogłosiło nowości na styczeń 2024. Kultowy „Detektyw” powraca!Czytaj też:

Netflix ogłosił nowości na styczeń 2024. Będzie co oglądać!