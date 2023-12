Serial, który był symbolem luksusu i… bohaterem memów. Odwiedziłem plan „Mody na sukces”

Kiedy myślimy o amerykańskich operach mydlanych, najczęściej przychodzą nam do głowy dwa seriale – „Dynastia” i „Moda na sukces”. Druga z wymienionych produkcji zadebiutowała w Telewizji Polskiej we wrześniu 1994 r., siedem lat po premierze w Stanach Zjednoczonych. Przez 20 lat polscy widzowie mogli śledzić burzliwe losy rodziny Forresterów, kolejne romanse, zdrady i intrygi w publicznej telewizji. W grudniu 2014 r. serial zniknął jednak z ramówki TVP1, a w kolejnych latach pojawiał się w kilku innych stacjach, by ostatecznie zagościć na stałe na antenie Red Carpet TV.

W czasie pobytu w Los Angeles w listopadzie 2023 r. odwiedziłem plan „Mody na sukces” i miałem okazję porozmawiać z aktorami, którzy grają w tej operze mydlanej główne role. Nie mogłem trafić lepiej, ponieważ akurat trwały prace nad świątecznym odcinkiem, a na planie panowała atmosfera Bożego Narodzenia.

Zaczęło się od pokazu i… serialowej próby gwałtu

Serial „Moda na sukces” nagrywany jest w CBS Television City przy 7800 Beverly Boulevard w Los Angeles. Nazwa tego miejsca zdecydowanie nie jest przypadkowa. Na terenie kompleksu znajduje się bowiem kilka ogromnych budynków, w których na przestrzeni lat nagrywano dziesiątki seriali i programów telewizyjnych, m.in. „American Idol”, „America’s Got Talent” czy „X-Factor”.

Studio 31, w którym kręcone są kolejne odcinki opery mydlanej o losach rodziny Forresterów, już na wejście robi ogromne wrażenie. Mieszkania poszczególnych postaci, biuro Forrester Creations, a nawet szpital, w którym nestor rodu Eric Forrester walczy obecnie o życie – to wszystko znajdujemy w jednej wielkiej hali. W czasie mojej wizyty nagrywany był akurat odcinek bożonarodzeniowy, w którym rodziny Forresterów i Loganów jak co roku gromadzą się wspólnie przy choince.

Na planie panowała więc świąteczna atmosfera, a mieszkanie nestora rodu pełne było świątecznych dekoracji, o których przygotowanie z pieczołowitością zadbała ekipa rekwizytorów. Mogłem też zobaczyć na własne oczy, jak Annika Noelle i Matthew Atkinson – aktorzy wcielający się w postaci Hope Logan (córka Brooke i jej zięcia Deacona) i Thomasa Forrestera (syn Taylor i Ridge’a) – nagrywali wspólną scenę oraz jak cała obsada serialu nagrywała świąteczną zapowiedź, mając przy tym mnóstwo frajdy.

Udało mi się porozmawiać z trzema aktorami „Mody na sukces” – Katherine Kelly Lang, grającą Brooke Logan, Johnem McCookiem, wcielającym się w Erica Forrestera, oraz Anniką Noelle, czyli serialową Hope Logan. Katherine Kelly Lang i John McCook grają w serialu od pierwszego odcinka, więc zapytałem ich, jak zapamiętali swój pierwszy dzień na planie.

„Odbywał się wówczas pokaz mody i byłem za jego kulisami. Poprawiałem modelkom ubrania i wysyłałem je na wybieg. To było szalone i ekscytujące. Wszyscy byliśmy trochę zestresowani i myliliśmy nasze kwestie, ale nikt nie miał nam tego za złe, bo to był przecież pierwszy dzień. Nakręcenie tego odcinka zajęło nam dwa dni, ponieważ musieliśmy być bardzo dokładni” – opowiada John McCook.

Katherine Kelly Lang pamięta z kolei, że miała wówczas do nagrania traumatyczne sceny. „Prawie zostałam zgwałcona, ale udało mi się uciec. Nagrywałam wtedy scenę z moimi serialowymi siostrami i bratem. Brooke była wtedy związana z policjantem Dave’em” – przypomina. Warto przy tym nadmienić, że polscy widzowie nie widzieli tych scen, ponieważ w Polsce serial emitowano dopiero od 216. odcinka.

Zarówno John McCook, jak i Katherine Kelly Lang w chwili rozpoczęcia „Mody na sukces” mieli już za sobą inne doświadczenia aktorskie. McCook występował wcześniej w „Żarze młodości”, więc dobrze znał twórców „Mody na sukces” – Williama Josepha Bella i Lee Phillip Bell. Kiedy Bellowie zaproponowali mu rolę w swojej nowej produkcji, McCook pomyślał, że jej nazwa – po angielsku „The Bold and the Beautiful” (pol. „Odważni i piękni”) jest… głupia. Wspomina: „[Bell] powiedział, że nie jestem wystarczająco stary na tę rolę, ale jeśli będzie miał mnie i Susan Flannery w roli Stephanie, może zacząć pracować. Porozmawiałem z żoną i powiedziała mi: »Nawet jeśli to się nie powiedzie, i tak będzie szło przez pięć lat«. Zgodziłem się, bo miałem dwoje małych dzieci, i tak zostałem na trzydzieści sześć lat”.

Lang debiutowała z kolei w komedii „Skatetown, U.S.A”. u boku Patricka Swayze’ego. „Grał mojego brata i dla niego to też był pierwszy film. Mieliśmy po siedemnaście lat, to było niesamowite. Zrobiłam wcześniej sporo reklam, ale pobyt na planie filmowym z wieloma znanymi aktorami i aktorkami był bardzo emocjonujący. Na początku trudno było mi zapamiętać moje kwestie, ale udało się” – opowiada. Obydwoje podkreślają, że mają możliwość grania w innych produkcjach, a serialowy Eric przez lata występował jako aktor teatralny, m.in. w „Piotrusiu Panie” czy „Człowieku z La Manchy”.

Romanse, skandale i… zmiany twarzy

Nawet ci, którzy nie oglądali „Mody na sukces”, słyszeli zapewne o Brooke Logan i jej licznych podbojach miłosnych. W sieci można znaleźć wiele memów o tym, jak uwiodła niemal wszystkich członków rodziny Forresterów, a jej romanse ocierały się wręcz o kazirodztwo.