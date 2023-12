Anna z „Rolnik szuka żony” pokazała swojego wybranka? Zamieściła tajemnicze zdjęcie

Rolniczkę Annę poznaliśmy w 10. edycji programu TVP. 35-latka pochodzi z województwa wielkopolskiego. „Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania rolniczka, z zawodu bizneswoman, a oprócz zarządzania gospodarstwem prowadzi też salon kosmetyczny” – podawała produkcja „Rolnik szuka żony”. Kobieta poszukiwała kogoś, kto „dałby jej poczucie, że jest najważniejsza na świecie”. Rolniczka nie ukrywała też, że z taką osobą chciałaby założyć rodzinę.

„Rolnik szuka żony”. Anna wybrała Jakuba

Poznać Annę chciało bardzo dużo mężczyzn, jednak ona zdecydowała się zaprosić na swoje gospodarstwo trzech z nich – Dominika, Mikołaja i Jakuba. W odcinku, w którym przyszło jej dokonać pomiędzy nimi wyboru, rolniczka wyznała Marcie Manowskiej, że tak naprawdę nie jest przekonana co do żadnego z nich. Postanowiła jednak dać szansę Jakubowi, chociaż zaznaczyła, że boi się przeszłości mężczyzny.

Dominik wyznał, że jest bardzo zawiedziony. Mikołaj z kolei stwierdził, że nie wykorzystał wszystkich opcji i „trochę to spieprzył”.

– Mam sporo pracy przed sobą, żeby jej udowodnić, że potrafię się skupić na jednej osobie, że zależy mi, żeby zbudować z nią trwałą relację – mówił Jakub w odcinku.

Tajemnicze zdjęcie Anny z „Rolnik szuka żony”. To Jakub?

Mimo, że nic tego nie zapowiadało, nowe odcinki hitu TVP pokazały, że między Anną a Jakubem zrodziło się uczucie. W przedostatnim odcinku nie szczędzili oni sobie czułości, dając widzom do zrozumienia, że to może się udać. O tym, jak jednak potoczyły się ich losy, fani programu dowiedzą się dopiero w najbliższą niedzielę 10 grudnia przy okazji finału "Rolnik szuka żony".

Tymczasem Anna postanowiła zamieścić w sieci tajemniczą fotkę, którą tylko rozbudziła ciekawość fanów. Widać na niej sylwetki dwóch postaci – wszystko wskazuje na to, że jedna osoba to ona, druga to jej wybranek. „Jest pięknie” – podpisała fotografię, oznaczając park w Kaliszu.

Anna z 10. sezonu programu „Rolnik szuka żony”

Finał „Rolnik szuka żony” 10. Kiedy oglądać?

Finał 10. edycji programu „Rolnik szuka żony” już w najbliższą niedzielę 10 grudnia o godzinie 21:30 na TVP1. Zobaczcie pierwszą zapowiedź ostatniej odsłony hitu.

