Finałowy sezon „The Crown” już dostępny! Twórcy powtórzyli kultową sesję

Z okazji premiery finałowego sezonu „The Crown”, Netflix opublikował w czwartek 16 listopada nowe zdjęcia Elizabeth Debicki w roli księżnej Diany. Niepublikowana wcześniej zdjęcia inspirowane są ikoniczną sesją okładkową „Vanity Fair” z 1997 roku.

Elizabeth Debicki we współpracy z fotografką Charlotte Hadden nawiązały do ikonicznej sesji księżnej Diany. Opublikowane fotografie zostały wykonane na początku tego roku, podczas kręcenia 6. sezonu serialu, by pojawić się w scenografii Pałacu Kensington.

Oryginalna sesja autorstwa Mario Testino, która była inspiracją dla zdjęć z Elizabeth, została opublikowana jako część wywiadu udzielonego przez księżną Dianę dla „Vanity Fair” w 1997 roku.

– Kiedy po raz pierwszy poproszono mnie o odtworzenie tej sesji, byłam bardzo podekscytowana, ale trzeba przyznać, że trochę zdenerwowana. Musieliśmy spróbować znaleźć równowagę między naszą własną interpretacją a pewnością, że zdjęcia nadal będą rozpoznawalne jako kultowa sesja Testino z Dianą – powiedziała fotografka Charlotte Hadden. Dodała, że doskonale pamięta oryginalną sesję. – To, co zawsze ją wyróżniało, to jej prostota, naturalne światło, czysta biała przestrzeń z sofą. Nawet niektóre zdjęcia są lekko miękkie i rozmyte... skupiono się na Dianie i uchwyceniu jej naturalnego piękna i autentyczności – wyjaśniła.

Finałowy sezon „The Crown”

Oparty na wydarzeniach historycznych serial „The Crown” przedstawia historię królowej Elżbiety II oraz polityczne i osobiste losy, które ukształtowały jej panowanie. 6. sezon serialu, będzie już ostatnim.

„Związek księżnej Diany i Dodiego Fayeda kwitnie. Jednak niefortunna podróż samochodem ma katastrofalne skutki” – brzmi opis pierwszej części finałowej serii.

W obsadzie 6. sezonu znaleźli się: Imelda Staunton (królowa Elżbieta II), Jonathan Pryce (książe Filip), Lesley Manville (księżniczka Małgorzata), Dominic West (książe Karol), Elizabeth Debicki (księżna Diana), Claudia Harrison (księżniczka Anna) oraz Olivia Williams (Camilla Parker Bowles). Oprócz nich zobaczymy: Bertie Carvel (premier Tony Blair), Salim Daw (Mohamed Al Fayed), Khalid Abdalla (Dodi Fayed), Rufus Kampa (książe William w części pierwszej), Ed McVey (książe William w części drugiej), Fflyn Edwardss (książe Harry w części pierwszej), Luther Ford (książe Harry w części drugiej), a także Meg Bellamy (Kate Middleton).

„The Crown”. Finałowe odcinki – daty premiery na Netflix

Na Netflix od czwartku 16 listopada jest już dostępna część pierwsza serialu, tj. odcinki 1-4. Część druga, odcinki 5-10, zadebiutują na Netflix 14 grudnia.

