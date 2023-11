Nowy odcinek serialu „Pierwsza miłość”. Emil walczy o wolność Dominiki

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku serialu? Streszczenie czwartkowego odcinka

Emil jest w szoku po tym, gdy widzi pobitą Dominikę. Boi się, że agresja współwięźniarki może mieć wpływ na przebieg ciąży ukochanej. Marysia zaczyna martwić się o decyzję sędziego. Wygląda na to, że dobry prawnik może nie wystarczyć.

Natomiast Artur jest rozczarowany decyzją Doroty. Dużo czasu poświęcił, by wdrożyć ją ponownie w branżę nieruchomości. Tymczasem Marta i Arek rozmawiają o sytuacji gnębionej przez ojczyma Sylwii. Bezwzględny Darewicz nastawił przeciw nim również matkę uczennicy. Ona zgłasza teraz skargi do dyrektorki szkoły. Niespodziewanie Arek dotarł do osoby, która jest gotowa opowiedzieć o mrocznej przeszłości Darewicza.

Co dziś w serialu „Pierwsza miłość”? Streszczenie odcinka 3689.

Zdesperowany Emil próbuje wmówić sędziemu, że są daleką rodziną. Zbieżność nazwisk wydaje się nie działać na jego korzyść. Marysia desperacko próbuje dodzwonić się do ministra Wodniczaka. Chce, aby ten pomógł jej siostrze odzyskać wolność.

Natomiast Marta rozmawia z kolejną osobą, poszkodowaną przez Darewicza. Zastraszona i zawstydzana Agnieszka bardzo długo trzymała wszystko w sekrecie. Arek pokazuje Marcie artykuł, który napisał o okrutnym biznesmenie. Czy redakcja zgodzi się go opublikować?

Tymczasem pani Halinka zwierza się Laurze z obaw dotyczących jej pasierba, Maurycego. Wpada na pomysł, żeby zeswatać go z Anką.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w telewizji Polsat.