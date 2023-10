Co dziś w serialu „Barwy szczęścia”? Rawicz traci przytomność!

Co w nowym odcinku serialu TVP „Barwy szczęścia”? Przeczytaj streszczenie 2851. epizodu i sprawdź, co cię czeka lub co cię ominęło.

Natalii udaje się porozmawiać z Cezarym, gdy ten wychodzi na spacer. Chwilę później Rawicz traci nagle przytomność i w poważnym stanie trafia na SOR. Matka biznesmena na widok Zwoleńskiej wybucha wściekłością i wręcz wyrzuca dziewczynę ze szpitala. Z kolei Kowalscy szykują z Mateuszem paczkę dla Soni. Pracownik więzienia nie zgadza się jednak na przekazanie osadzonej maskotki od syna. Podczas widzenia matka chłopca kompletnie się załamuje – świadoma, jak wiele traci przez brak kontaktu z małym. Zaczyna też nagle robić Dominice wymówki – gdy słyszy, że Eliza uważa się za babcię jej syna. Tymczasem Justin organizuje sesję zdjęciową personelu hotelu, w której – mimo oporów – bierze udział także Karolina. Bożena i Amelia zauważają nadmierne zainteresowanie Bruna portretami recepcjonistki. Serial „Barwy szczęścia” Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie. Emisja serialu „Barwy szczęścia” Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP 2 o godzinie 20:10. Czytaj też:

