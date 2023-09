Za nami emisja 1. odcinka nowych „Detektywów”. Widzowie napisali, co myślą

„Detektywi” to serial paradokumentalny, będący siostrzaną produkcją formatu „W11 – Wydział Śledczy”. Nadawany był od 2005 do 2012 roku. Bohaterami są policjanci z wieloletnim doświadczeniem. Wspólnie prowadzą biuro detektywistyczne. Scenariusz każdego odcinka pisany jest na podstawie autentycznych wydarzeń.

Do biura wpływają różne sprawy – detektywi otrzymują zlecenia odszukania zaginionych osób lub ważnych dla klienta rzeczy. Niejednokrotnie zajmują się odnalezieniem osób porwanych dla okupu, ściganiem paserów czy handlarzy narkotyków. W rozwiązaniu spraw pomagają im lekarze kryminalni, laboranci, prawnicy, biolodzy, grafolodzy oraz psycholodzy, a nawet jasnowidze.

Co działo się w 1. odcinku nowych „Detektywów”?

W poniedziałek 4 września wyemitowany został pierwszy po długiej przerwie odcinek nowych „Detektywów”. „Do detektywów zgłasza się 33-latka, którą ktoś próbował potrącić samochodem. Klientka i jej partner podejrzewają, że sprawczynią jest była żona mężczyzny. Czy detektywi Ania Potaczek i Maciej Dębosz dowiedzą się, kto chce zabić młodą kobietę? A może ona nie mówi im całej prawdy?” – brzmi opis epizodu. Na początku odcinka zobaczyć mogliśmy też nową czołówkę.

facebook

Widzowie oceniają nowe odcinki serialu „Detektywi”

TVN promuje serial w mediach społecznościowych – powstało nawet specjalne dedykowane mu konto na Instagramie. Tam fani serii mogą wyrazić swoje opinie na temat nowej odsłony, a także obejrzeć zakulisowe nagrania czy zdjęcia. Co piszą o pierwszym odcinku „Detektywów” z 2023 roku? Opinie są podzielone. Oto komentarze, które znaleźliśmy na ten temat.

„Obecni Detektywi różnią się od poprzednich Detektywów ale mimo wszystko bardzo mi się podobało”; „Szczerze? Nic ciekawego ten odcinek.. to już nie to samo co kiedyś”; „Obejrzalam ale jednak zabraklo tego czegos szkoda ze nie pokazali jak to sie zaczelo gdy zostali detektywami”; „Ja właśnie skończyłam oglądać pierwszy odcinek. Wróciły wspomnienia”; „Super odcinek bardzo mi się podobał” – piszą internauci.

Kiedy oglądać serial „Detektywi” na TVN?

Nowe odcinki serialu „Detektywi” oglądać można od 4 września, od poniedziałku do środy o godz. 16.50 w TVN.

Galeria:

Jak zmieniły się przez lata gwiazdy serialu „Detektywi”?Czytaj też:

TVN zaprezentowało jesienną ramówkę. Spore zmiany i mnóstwo nowościCzytaj też:

„Gliniarze” wracają na antenę Polsatu. Mamy fotki z pierwszych odcinków nowego sezonu