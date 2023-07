Gwiazdy „Gry o tron” powitali na świecie swoje drugie dziecko. Znamy jego płeć

Kit Harington i Rose Leslie poznali się na planie filmowym „Gry o tron” w 2011 roku. Ona wcielała się w Ygritte a on grał Jona Snowa. Między nimi szybko zaiskrzyło. Aktorzy pobrali się w 2018 roku w Aberdeenshire w Szkocji, a dokładniej w zamku Wardhill, którego właścicielem jest ojciec celebrytki. W uroczystości brali udział inni aktorzy znani z serialu „Gra o Tron”, między innymi Peter Dinklage, Maisie Williams, Sophie Turner i Emilia Clarke.

Para z „Gry o tron” doczekała się dziecka. Na ojcowską miłość trzeba było poczekać

Dwa lata temu Rose Leslie i Kit Harington powitali na świecie swojego pierwsza potomka. W wywiadach serialowy Jon Snow nie ukrywał, że ojcowska miłość pojawiła się u niego z niewielkim opóźnieniem. Opowiedział o tym w rozmowie z „People”.

– To był obcy, który nagle pojawił się w moim domu. Musiałem się nim opiekować, a obcy nie dawał mi spać przez całą noc. Trzeba czasu, aby poznać kogoś i poczuć w sobie miłość do niego. Mnie to zajęło kilka tygodni – powiedział aktor.

Rose Leslie i Kit Harington kolejny raz zostali rodzicami

Plotki o drugiej ciąży Rose Leslie krążyły w mediach od dawna, jednak dopiero w lutym 2023 roku gwiazdor potwierdził doniesienia, że kolejny raz zostanie ojcem. – Jestem przerażony. Czekając na pierwsze dziecko, chodzisz po chmurach i tańczysz na polu stokrotek przez dziewięć miesięcy. Tym razem ten stan trwa znacznie krócej, bo już wiesz, co to znaczy mieć dziecko – powiedział w programie Jimmy'ego Fallona. Teraz „US Weekly” ogłosił, że gwiazdorskie małżeństwo powitało na świecie córeczkę.

