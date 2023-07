Kolejny odcinek „I tak po prostu”, „Mama Roma” i „Czerwona pustynia”. Co jeszcze przygotowało dla nas HBO?

Wśród tytułów, które HBO Max udostępni na swojej platformie nie brakuje zarówno dokumentów, kultowych seriali oraz wzruszających filmów. Poniżej pełna lista produkcji z konkretną datą premiery. Każdy znajdzie coś dla siebie.

„Wyznania Frannie Langton” – 2 lipca 2023 (odcinki 1-4)



Kiedy jamajska pokojówka zostaje znaleziona w łóżku ze swoją zamordowaną białą kochanką, musi udowodnić światu, że nie zabiła kobiety, którą kochała.



„Shaun White: król snowboardingu” (Shaun White: The Last Run) – 6 lipca 2023 (odcinki 1-4)



Shaul Schwarz i Christina Clusiau podążają za trzykrotnym złotym medalistą Shaunem White’em, który walczy o swój ostatni występ na olimpiadzie.



„Nolly” – 9 lipca 2023 (odcinki 1-3)



Opowieść o sławie i upadku niezrównanej Noele Gordon – królowej Midlands, ulubienicy establishmentu, który ją jednak zdradził.



„Ogród z brązu” (Bronze Garden) – 9 lipca 2023 (odcinki 1-8)

Dwa lata po sprawie Cosme, chęć Fabiána do pomocy innym rodzinom zaginionych prowadzi go do nowej, pokręconej sprawy, która dotyczy potentata naftowego.



„Superman i Lois III” – 11 lipca 2023 (odcinki 1-13)



Clark i Lois pracują razem w Smallville Gazette i cieszą się życiem w małym miasteczku. Wszystko jednak do czasu.



„Cudotwórcy IV” (Miracle Workers) – 11 lipca 2023 (odcinek 1)



W postapokaliptycznej przyszłości wojownik z pustkowia i bezwzględny watażka stają w obliczu najbardziej dystopijnego koszmaru ze wszystkich: życia się na przedmieściach.



„Pełne koło” (Full Circle) – 13 lipca 2023 (odcinki 1-2)



Thriller Stevena Soderbergha śledzi skutki nieudanego porwania, które ujawnia długo skrywane sekrety we współczesnym Nowym Jorku.



„Time Zone” 14 lipca 2023 (odcinki 1-8)



Cristinini, Władczyni Czasu, zaprasza dziesięciu graczy do rywalizacji w prawdziwej grze wideo. Kto będzie w stanie pokonać ją w jej własnej grze?



„I tak po prostu 2” – 6 lipca (2. odcinek)

Seria jest „I tak po prostu”.., jest kontynuacją kultowego serialu „Seks w wielkim mieście”. Produkcja z pewnością zasługuje na miano kultowego. Serial na podstawie bestsellerowej książki Candace Bushnell o tym samym tytule można było oglądać w latach 1998-2004 na HBO. To już drugi sezon kontynuacji po latach.„I że ci nie odpuszczę” – 1 lipca 2023



Bogaty playboy traci pamięć, a kobieta, której jest winny pieniądze wmawia mu, że jest jej mężem i ojcem trójki jej dzieci.



„Spójrz na mnie”



Przygotowania do gali charytatywnej stają się areną walki dwóch mężczyzn: reżysera wydarzenia oraz niezwykle utalentowane, ale niestabilnego emocjonalnie perkusisty rockowego. Chris Rock oraz Javier Bardem w rolach głównych.



„Irlandzkie pożegnanie” – 1 lipca 2023



Dwóch skłóconych braci spotyka się po śmierci matki. Kiedy odkrywają należącą do niej listę życzeń, ich bolesne spotkanie przybiera inny przebieg.



„Balaur” – 1 lipca 2023



Nauczycielka religii w liceum i żona miejscowego księdza zacieśnia relację z 16-letnim uczniem z burzliwą przeszłością.



„Ciche echo” – 1 lipca 2023



Kiedy w miasteczku organizowany jest konkurs muzyczny, czterech nastolatków z odległej górskiej wioski zbiera dość pieniędzy, by wziąć w nim udział.

Premiera 1 lipca 2023



„Stworzenia boże”



W małej wiosce rybackiej pewna matka musi wybrać między chęcią ochrony ukochanego syna a własnym poczuciem dobra i zła.

Premiera 2 lipca 2023



„W proch się obrócisz”



Skromna Ma i nieśmiały Cao zostali odrzuceni przez swoje rodziny i zmuszeni do małżeństwa. Niespodziewanie więź między nimi zaczyna rozkwitać.

Premiera 2 lipca 2023



„Z ulicy” – 2 lipca 2023



Dongzi, chłopak z małego miasteczka, zostaje windykatorem i poplecznikiem Xi Jun, próbując spłacić rachunki szpitalne swojego chorego ojca.

Premiera 2 lipca 2023



„Przygoda”



Claudia i Anna dołączają do kochanka Anny, Sandro, podczas rejsu statkiem po Morzu Śródziemnym na odległą wulkaniczną wyspę.

Premiera 3 lipca 2023



„Mama Roma”



Po latach pracy na ulicy prostytutka w średnim wieku oszczędza pieniądze, aby kupić mieszkanie i zmienić swoje życie. Przeszłość dalej ją prześladuje.

Premiera 3 lipca 2023



„Czerwona pustynia”



Wybitny film Michelangelo Antonioniego z Monicą Vitti w głównej roli. Opowieść o samotności, rozpaczy, braku miłości, wyobcowaniu i pustce. Premiera 3 lipca 2023



„Polowanie”



Czwórka rodzeństwa po śmierci ojca musi pogodzić się z faktem, że zabił on ich matkę i ściągną na rodzinę problemy finansowe.

Premiera 3 lipca 2023



„Umberto D.”



Samotny emeryt stara się związać koniec z końcem w powojennych Włoszech. Neorealistyczne arcydzieło Vittorio De Sici.

Premiera 3 lipca 2023



„Głęboka czerwień”



Mistrzowski horror Daria Argento o dwójce przypadkowych ludzi, którzy decydują się rozpocząć prywatne śledztwo w sprawie tajemniczego zabójstwa niemieckiej telepatki.

Premiera 3 lipca 2023



„30 nocy z moją eks”



Po długim leczeniu psychiatrycznym była żona Turbo trafia do domu, co ma pomóc jej zintegrować się na nowo ze społeczeństwem.

Premiera 6 lipca 2023



„Capote” – 7 lipca 2023



Nagrodzony Oscarem Philip Seymour Hoffman jako amerykański pisarz Truman Capote. Film opowiada o kulisach powstania jego najgłośniejszej książki „Z zimną krwią”.

Premiera 7 lipca 2023



„Linoleum” – 7 lipca 2023



Kiedy z orbity spada satelita i rozbija się na przedmieściach, ojciec rodziny wykorzystuje okazję, by spełnić swoje marzenie o zostaniu astronautą.

Premiera 7 lipca 2023



„Jesteś jak ja”



Film opowiada prawdziwą historię kobiety, która została fałszywie oskarżona o bycie pierwszą samobójczą zamachowczynią w Europie.

Premiera 7 lipca 2023



„Terminator 3: Bunt maszyn”



Trzecia część historii Terminatorów, morderczych robotów z przyszłości. Przywódca ludzi, John Connor (Nick Stahl), 10 lat wcześniej cudem uniknął śmierci z rąk maszyn. Po tamtych wydarzeniach żyje w ukryciu, wciąż zmieniając miejsca zamieszkania. Mimo że bezpośrednie zagrożenie minęło, ma przeczucie, że jego prześladowcy nie dali za wygraną.

Premiera 8 lipca 2023



„Bliźniaczki”



Dwójka kobiet, jednojajowych bliźniaczek, prowadzi zupełnie inne życie i patrzy na siebie nawzajem z zupełnie innych perspektyw.

Premiera 13 lipca 2023



„Piosenka o miłości”



Faye jest samotną podróżniczką czekającą na przybycie mężczyzny z jej przeszłości, który odbywa samotną i niepewną podróż przez Zachód.

Premiera 14 lipca 2023



„Amerykańska rzeź”



Grupa zatrzymanych dzieci nielegalnych imigrantów dołącza do programu opieki nad osobami starszymi i odkrywa rządowy spisek.

Premiera 14 lipca 2023



„Zła kobieta”



Przezabawna komedia z Cameron Diaz w roli wyjątkowo niegrzecznej belferki, która zrobi wszystko, aby usidlić bogatego naiwniaka.

Premiera 14 lipca 2023



„Zatroskany obywatel”



Ben jest liberalnym gejem, który postanawia ulepszyć swoją dzielnicę w południowym Tel Awiwie, sadząc drzewo na swojej ulicy.

Premiera 14 lipca 2023



„Niech żyje Leonora!”



Wypadek sprawia, że Leonor Reyes zapada w śpiączkę, a jej umysł zostaje przeniesiony do jednego z jej własnych niedokończonych filmów.

Premiera 14 lipca 2023„Milioner poszukiwany” – 7 lipca 2023 (odcinki 1-3)



Serial dokumentalny opowiadający o trwających od dekady poszukiwaniach właściciela zagubionego losu na loterię o wartości prawie 5 milionów euro.



„Ostatnie zamówienie”



Na początku lat 90. seryjny morderca poluje na homoseksualistów w Nowym Jorku, infiltrując nocne życie społeczności queer, aby znaleźć swoje ofiary.Czytaj też:

