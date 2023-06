Znana aktorka dołącza do obsady 5. sezonu „Stranger Things”!

Chociaż kolejną odsłonę „Stranger Things” zobaczymy dopiero w pierwszej połowie 2024 roku, twórcy co jakiś czas zdradzają nieco więcej szczegółów na temat finału tej oglądanej od lat przez fanów opowieści.

Co wiemy o 5. sezonie „Stranger Things”?

Wiemy już, że w sezonie 5. będziemy mieli do czynienia z pewnym przeskokiem czasowym, o czym informował sam Ross Duffer, współtwórca serii. Z okazji Dnia Stranger Things w mediach społecznościowych Netfliksa oraz samego serialu pojawiła się pierwsza strona scenariusza 5. sezonu produkcji. Na niej zobaczyć mogliśmy tytuł odcinka premierowego: „Rozdział pierwszy: The Crawl”. Jak rozpracowało wówczas wielu fanów, jest to nawiązanie do scenariusza Dungeons & Dragons, w którym bohaterowie poruszają się po labiryncie czy lochu i walczą z różnymi potworami, rozwiązując przy tym zagadki i unikając pułapek.

Linda Hamilton dołącza do obsady „Stranger Things”!

Teraz, z okazji TUDUM 2023, dowiedzieliśmy się kolejnego faktu na temat nadchodzącej odsłony. W 5. sezonie „Stranger Things” pojawi się nowa aktorka. To Linda Hamilton, którą znamy wszyscy doskonale z serii „Terminator” ale też z „Pięknej i Bestii”, „Góry Dantego” czy „Dzieci kukurydzy”.

Netflix opublikował typowe dla uniwersum „Stranger Things” zdjęcie aktorki. Nie wiemy jeszcze, kogo zagra.

