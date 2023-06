Netflix udostępnił fotki z 3. sezonu „Bridgertonów”. Wiemy, co czeka fanów w nowej odsłonie

Na scenie TUDUM 2023 pojawili się najpierw India Amarteifio i Corey Mylchreest, czyli królowa Charlotta i młody król Jerzy III z serialu „Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów”. Zapowiedzieli oni wystąpienie Goldy Rosheuvel, czyli starszej wersji królowej Charlotty z „Bridgertonów”.

– Tak, jak wy, miałam wielką przyjemność z oglądania serialu, podobnie, jak i z jego tworzenia. Zrobiliśmy coś niezwykłego. Najbardziej lubię w tej serii romans i odwagę i kocham to, że możemy to dzielić z fanami – powiedziała Golda Rosheuvel. – Wiem, że chcecie bardzo wiedzieć, co z nowym sezonem „Bridgertonów”. Lady Whistledown sama wam powie – dodała, a na scenie pojawiła się Nicola Coughlan.

– Czy Penelope w końcu skończy z żółtymi sukienkami? Wraca do Londynu, żeby rozpocząć swoją nową życiową przygodę! Nie obędzie się bez skandali! Ze swoich podróży powraca też Colin. Czeka was romantyczny, piękny sezon – zajawiła, a na ekranie za nią pojawiły się pierwsze fotki z 3. sezonu „Bridgertonów”!

Fenomen „Bridgertonów”

„Bridgertonowie” to romantyczny, skandalizujący i błyskotliwy serial, który pokazuje, że prawdziwa przyjaźń jest ponadczasowa, z siłą rodziny lepiej nie zadzierać, a o miłość zawsze warto walczyć.

W obsadzie poza Phoebe Dynevor znaleźli się m.in. Golda Rosheuvel, Jonathan Bailey, Luke Newton, Claudia Jessie, Nicola Coughlan, Ruby Barker, Sabrina Bartlett, Ruth Gemmell, Adjoa Andoh, Polly Walker, Ben Miller, Bessie Carter i Harriet Cains. Głosu tajemniczej Lady Whistledown użycza Julie Andrews.

Produkcja cieszył się królewskim powitaniem w serwisie Netflix. 1. sezon produkcji dotarł do 63 mln gospodarstw domowych w ciągu 28 dni od swojego debiutu i znalazł się tym samym na 5. miejscu na liście najbardziej popularnych premier oryginalnych treści serwisu wszechczasów.

W maju na Netflix zadebiutował serial „Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów” – kolejna produkcja z uniwersum na podstawie bestsellerowych powieści autorstwa Julii Quinn.

