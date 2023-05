Najlepsze MEMY z Blanką i „BEJBA”. Rozbawią cię do łez

Piosenka „Solo” Blanki natchnęła internautów. W sieci roi się od jej przeróbek, memów i zabawnych filmików z artystką w głównej roli. Przed czwartkowym występem 23-latki zebraliśmy dla was najzabawniejsze obrazki, które znaleźliśmy w polskim internecie.

Eurowizja 2023 – drugi półfinał. Kto wystąpi?

W drugim półfinale wystąpi szesnaście państw, czyli o jedno więcej względem pierwszego. Blanka, reprezentantka Polski, wystąpi z numerem dziewiątym. Z racji wprowadzonych nowych zasad, to wyłącznie widzowie mają prawo głosować. Uczynić mogą to ludzie mieszkający w krajach biorących udział w tym koncercie oraz Hiszpania, Ukraina i Wielka Brytania, zaś reszta świata ma możliwość zagłosowania internetowo i ich głosy będą zliczane zbiorczo. W Polsce będzie to możliwe za pomocą numeru 73555. Według bukmacherów największe szanse na awans mają Austria, Australia, Cypr, Armenia oraz Słowenia.

Gdzie oglądać drugi półfinał Eurowizji?

Transmisja drugiego półfinału w przekazie telewizyjnym w Polsce będzie możliwa dzięki TVP1 oraz TVP Polonia. W sieci możliwość obejrzenia oferuje oficjalny kanał Eurowizji na Youtube. Ponadto z podmiotów nieuczestniczących koncert pokażą telewizje z Czarnogóry, Macedonii Północnej, Wysp Owczych, Kosowa oraz Chile. W Stanach Zjednoczonych możliwość śledzenia zapewni platforma Peacock, zaś w Słowacji Rádio_FM.

Relację na żywo z drugiego półfinału Eurowizji 2023 będziemy też prowadzić dla Państwa na Wprost.pl!

