Od ogromnych kontrowersji po sukienkę z napisem „BEJBA”. Tak wyglądała droga Blanki na Eurowizję 2023

Blanka Stajkow 26 lutego rywalizowała z dziesięcioma innymi polskimi artystami w preselekcjach do Eurowizji 2023, które odbywały się pod hasłem: „Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję!”.

O tym, że Blanka będzie reprezentować Polskę na Eurowizji zdecydowało 5-osobowe jury ekspertów (którym przewodniczącą była Edyta Górniak) oraz telewidzowie w głosowaniu SMS. Artystka zdobyła 12 punktów od jurorów i 10 punktów od widzów, co dało jej 22 punkty. Drugie miejsce przypadło Jannowi z utworem „Gladiator” (19 punktów), a trzecie – Dominikowi Dudkowi z „Be Good” (18 punktów).

Nie Jann tylko Blanka

W związku z tym, że Jann był typowany na zwycięzcę tegorocznych preselekcji i miał wielu oddanych fanów jeszcze przed eliminacjami, po ogłoszeniu, że to jednak Blanka będzie reprezentować nasz kraj na Eurowizji, w sieci wybuchły ogromne kontrowersje.

„Dramat! Anulować głosy jury. Ktoś już tworzy jakąś petycje?”, „To zawsze jest frustrujące… Pięć osób wybrało za cały kraj praktycznie. To jury to żart”, „Tylko nie Blanka... Nie wiem jakim cudem dali ją na pierwsze miejsce, to nie piosenka na Eurowizję”, „Porażka, a mogliśmy mieć szansę na finał…” – pisali internauci, którzy śledzili preselekcje.

W odpowiedzi na hejt, Blanka postanowiła opublikować w mediach społecznościowych długie oświadczenie. „Od czasu preselekcji staram się ochłonąć i zmierzyć z sytuacją. Zwycięstwo dało mi więcej smutku niż radości. Jest mi niezmiernie przykro, kiedy czytam obrzydliwe kłamstwa (między innymi o znajomościach, plagiatach a przede wszystkim »ustawionym« głosowaniu). Byłam uczestniczką konkursu, w którym zasady były równe dla każdego artysty. To nie ja ustalałam regulamin, skład jury, system głosowania i sumowania punktów. Przystępując do preselekcji, jako debiutantka, chciałam przede wszystkim walczyć o realizację swojego marzenia. Jest nim udział w jednym z największych przedsięwzięć telewizyjnych i show na świecie, Eurowizji. Zamiast cieszyć się z tego sukcesu, muszę mierzyć się z falą hejtu i niewyobrażalną burzą. Co gorsza, plotki rozprzestrzeniają, pod przykrywką wyrażenia opinii, także osoby publiczne” – napisała.

Blanka zapewniła też, że wbrew temu, do czego nawołują jej krytycy, nie zamierza rezygnować z udziału w Eurowizji. Podkreśliła, że chce jeszcze ciężej pracować, by udowodnić, że zasłużyła na wygraną w preselekcjach.

„Jestem całym sercem z innymi uczestnikami. Zabrano mi piękny moment radowania się sukcesem, na który ciężko pracowałam. Czeka mnie sporo pracy. Po powrocie z Finlandii, gdzie nagrałam kolejny singiel, przygotowuję się z pełnym zaangażowaniem do Eurowizji, tak aby was nie zawieść. Znam presję i wagę reprezentowania kraju. Nie poddam się! Mało tego, obiecuję dać z siebie wszystko!” – można było przeczytać na jej profilu.

BEJBA na sukience

Nie skończyło się jednak na hejcie w sieci. Blanka jest już bohaterką tysięcy memów, głównie ze względu na słowa swojej piosenki. Charakterystyczne „Bejba” na zawsze już będzie kojarzyło się fanom Eurowizji z konkursem w 2023 roku.

Gwiazda śledzi to, co dzieje się w sieci, i do hejtu oraz memów z nią w roli głównej, podchodzi z dystansem. Co więcej, z hasła, który kojarzą z nią ludzie, uczyniła swój znak rozpoznawczy, co sprawiło, że Polacy z pewnością zaczęli darzyć ją większą sympatią.

Cały hejt wzięła na klatę, co pokazała choćby podczas otwarcia Konkursu Piosenki Eurowizji w Liverpoolu, gdzie pojawiła się w długiej, zielonej sukni, na której trenie widniał napis „Bejba” – czyli fonetyczny zapis pierwszego słowa jej piosenki „Solo”. – Teraz wszyscy nazywają mnie „Bejba”, tak też zaczyna się piosenka – tłumaczyła, gdy zapytano ją o napis na sukience.

instagram

Występ Blanki. Co się szykuje?

Do Blanki i jej utworu „Solo”, należy 9. występ w drugim półfinale Eurowizji. Przedstawicielka Telewizji Polskiej dodała do swojej piosenki dancebreak, który zapowiadała tuż po wygraniu preselekcji. W występie ekipy z Polski są tropikalne wizualizacje, a strój Blanki przechodzi gradientem między pomarańczą a fioletem. Są też tancerze i pokaz fajerwerków w ostatnim refrenie, co oddaje klimatem występ z eliminacji.

Występ Blanki w półfinale Eurowizji już dziś, 11 maja, o godzinie 21:00. Relację na żywo z wydarzenia będziemy prowadzić dla Państwa w serwisie Wprost.pl!

