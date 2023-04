W „M jak miłość” Szymek ucieknie z domu. Wszystko przez rozstanie rodziców

Od kilku tygodni losy Izy i Marcina w „M jak miłość” dostarczają widzom wielu emocji. Wszystko za sprawą romansu kobiety, która ciągle nie może się zdecydować czy wybrać małżeństwo, czy nową relację z Radkiem.

Iza i Marcin z „M jak miłość” rozstaną się?

W ostatnim odcinku serialu Iza wyznała Anecie, że zdradziła męża i wciąż jest rozdarta między szczęściem, które daje jej Radek i wyrzutami sumienia, że niszczy rodzinę. Chwilę później Marcin przyłapał żonę na ulicy z kochankiem i rzucił się na adoratora jego ukochanej. Kiedy rodzice Szymka i Mai spotkali się w domu, mężczyzna zażądał rozwodu i bez słowa wyprowadził się z domu do biura.

Przełom w relacji Izy i Marcina z „M jak miłość”?

Przełom nastąpi w 1729 odcinku, kiedy rozmowę dwójki poróżnionych rodziców usłyszy 7-letni Szymek. Mimo że Marcin będzie chciał wybaczyć żonie zdradę i pójść na terapię dla par, to kobieta jasno podkreśli, że nie wierzy już w ich małżeństwo.

Chłopiec z podsłuchanej konwersacji szybko wyciągnie wnioski i dotrze do niego, że Iza i Marcin chcą się rozstać, a co za tym idzie – jego rodzina się rozpadnie. Maluch będzie przerażony tą wizją i postanowi wziąć sprawy w swoje ręce. Syn Chodakowskiego pożyczy pieniądze od koleżanki ze szkoły i postanowi uciec z domu. Szymek planuje udać do ukochanej Babci Barbary do Grabiny. Jego plan się jednak nie powiedzie – w drodze na dworzec Marcinowi i Izie uda się odnaleźć dziecko.

W domu para będzie próbować wytłumaczyć siedmiolatkowi, jak teraz będzie wyglądać ich życie. To jednak nie przekona malucha. Płacząc i szlochając, będzie błagał Chodakowskiego, aby ten coś zrobił i powstrzymał Izę przed odejściem.

