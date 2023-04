W „Na Wspólnej” Antosia zawali szkołę przez miłość?

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w nowym odcinku

Michał ma rywala do serca Igi?! Michał prosi Igora o kolejną przysługę – sprawdzenie firmy żony Starskiego. Brzozowski kombinuje, żeby wciągnąć ją w inwestycję zakupu Bud-Maxu od Ilony. Nieco później Michał odwiedza w szpitalu Igę – zastaje ją rozbawioną w towarzystwie Roberta. Brzozowski jest bardzo nieprzyjemny i w końcu Iga każe mu się wynosić. Wściekły Michał dopada Roberta i ostrzega, by nie próbował zająć jego miejsca. Darek mocno rozczarowany… własnym ojcem!

Kasia cieszy się, że Darek razem z ojcem przenoszą się do nowej kancelarii. Niespodziewanie Andrzej przedstawia synowi swojego ucznia – mecenasa Czerskiego, specjalistę od prawa spółek. Zamierza go zatrudnić, żeby Darek mógł się uczyć od najlepszych… Żbik jest przybity, ale wieczorem ojciec jeszcze bardziej go rozczarowuje… Antosia wybiera miłość, a Weronikę podrywa… Nalepa?!

Weronika martwi się poprawką córki – podejrzewa, że Antosia zakochana w modelu zaniedbuje studia. Roztocka się nie myli – Dawid przyjeżdża po dziewczynę i namawia, by olała egzamin i spędziła z nim dzień. Weronika przychodzi z projektem ugody do pana Antoniego, jednak staruszek wciąż jest zły na Nalepę. Ten zaś chce pomóc pacjentowi, ale przy okazji poderwać Roztocką?

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

