W „Na Wspólnej” wychodzi na jaw, że Michałowi zależy już tylko na dziecku. Iga jest wściekła

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

W poprzednim odcinkuLew uratował życie staruszkowi, co bardzo zaimponowało Weronice. Natomiast Iga rozbiła siatkę porywaczy, ale sama wylądowała w szpitalu. Czy Honoracie i Romanowi udało się kupić wymarzoną nieruchomość?

„Na Wspólnej” – co w nowym odcinku?

Iga leży w szpitalu z komplikacjami ciąży. Michał, który wpada tam zdenerwowany słyszy, że życie dziecka jest zagrożone! Po wielu godzinach oczekiwań lekarz oznajmia Brzozowskiemu, że się udało – już nic nie zagraża ciąży. Michał robi Idze ostre wymówki – zależy mu tylko na tym, by córka urodziła się zdrowa. Przybysz jest zdruzgotana i każe Michałowi wyjść. Ula może liczyć na Igora, a Kamil… już tylko na współczucie Jagny.

Kamil pisze listy do Zuzy i Kolendy – na co liczy? Tymczasem Ula coraz bardziej zbliża się do Igora, który pomaga jej w sprawach szkolnych. Dziewczyna jest mu wdzięczna do tego stopnia, że Hao zaczyna być zazdrosny o Nowaka. Wieczorem Hoffer dostaje wiadomość od Kolendy, która życzy mu jak najlepiej, ale definitywnie ucina dalsze ich kontakty. Jagna bardzo mu współczuje.

Ada z Danielem nachodzą Kotza w jego firmie ochroniarskiej – pytają go o żonę i córkę zaginionego przed laty komendanta milicji Rośnika. Kotz straszy, że pozwie ich o nękanie. Wieczorem – podczas premiery kryminału Wandy Krimson – staruszka słyszy, jak Smolny pyta Adę o jej śledztwo. Kiedy pada nazwisko Rośnik, przerażona Wanda wychodzi z przyjęcia. Przed budynkiem spotyka… Kotza! Okazuje się, że oboje dobrze się znają.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

Czytaj też:

„Kuchenne rewolucje” w Witnicy. Gessler spróbuje uratować hotel i... małżeństwoCzytaj też:

W „Pierwszej miłości” Emilka prosi Bartka, żeby został ojcem dziecka Alicji