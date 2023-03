W „Pierwszej miłości” Emilka prosi Bartka, żeby został ojcem dziecka Alicji

Akcja serialu „Pierwsza miłość” rozgrywa się głównie we Wrocławiu, gdzie w większości mieszkają główni bohaterowie oraz w wiosce Wadlewo (Gajków, Ratowice), niedaleko Wrocławia. Produkcja gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

W poprzednim odcinku Emilka czuwała przy Alicji w szpitalu. Natomiast Franek i Olek omawiają plan odbudowy domu Celiny. Pomóc postanawia także Brian, który jednak dla mieszkańców Wadlewa jest większą przeszkodą niż pomocą.

Streszczenie nowego odcinka „Pierwszej miłości”

Emilka prosi Bartka, żeby formalnie został ojcem dziecka Alicji. Tymczasem Julka próbuje namówić mamę, żeby na koncert w Gdańsku pojechały same, bez Wenerskiego. Zaskoczona Marysia niespodziewanie otrzymuje list polecony z sądu. W jakiej sprawie jest to wezwanie?

Natomiast zmartwiony Śmiałek stara się przekonać Emilkę, aby nie angażowała się tak bardzo w sprawę Alicji. Wie, że kosztuje to córkę dużo nerwów. Tymczasem Arczi niespodziewanie doznaje kontuzji i przeszkadza mu to w dalszym prowadzeniu treningów Marty, Kingi i Lucynki. Na szczęście, przychodzi pomoc ze strony niedawno poznanego Roberta, który poleca im dobrego trenera. W rozmowie Marty z Laurą wychodzi, że obie mają nieudane życie prywatne, ale postanawiają to zmienić. Natomiast zadowolona Grażyna oznajmia Kacprowi, że odkupiła część udziałów kliniki We-Med.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

