Antoni Królikowski pokazał ukochaną. Ujawnił, jak się poznali. „Szkoda Asi”

Antoni Królikowski ostatnio regularnie wywołuje niemałe zamieszanie wokół swojej osoby. Aktor podpadł opinii publicznej po tym, jak został zatrzymany przez policję, będąc pod wpływem substancji odurzających. Potem tłumaczył się, że przyjmuje medyczną marihuanę na swoją chorobę, którą jest stwardnienie rozsiane. Od tego momentu zaczął też chętnie pokazywać swoją nową ukochaną, z którą zdradzał ciężarną żonę tuż przed porodem. Teraz z kolei ujawnił, jak się poznali.

Antoni Królikowski pokazał ukochaną

Na profilu Antoniego Królikowskiego pojawiło się nowe selfie. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że tuż obok aktora pozuje jego ukochana Izabela. To rzadki widok i pierwsze tego typu zdjęcie na jego instagramowej tablicy. Do tej pory Antoni Królikowski publikował jedynie fotografie na InstaStory, które szybko znikały. Wygląda więc na to, że Antoni Królikowski postanowił uwiecznić i zaznaczyć „na stałe” swoją relację na profilu. Opis do zdjęcia ujawnia z kolei, w jaki sposób para się poznała.

„Niektórych przyjaciół poznaje się w biedzie, a niektórych w windzie” – napisał Antoni Królikowski, dodając hashtag orange and blue, czyli pomarańczowy i niebieski, oznaczając Izabelę, a całośc kończąc czerwonym emotikonem serca.

W komentarzach zawrzało. Internauci nie kryli swojego oburzenia. „Szkoda Asi”, „W windzie jadąc do żony w ciąży”, „Dramat! Zostawił Pan śliczną kobietę i to w ciąży z Pana synem dla takiej osoby? Niepojęte”, „Antoni, a Ty nie masz przypadkiem nadal żony?”, „Będąc w związku z kobietą w ciąży, w windzie nie poznaje sie nikogo”, „Ciekawe, jak to się poznaje tych „przyjaciół” w windzie po kilku miesiącach od ślubu z osobą, w której się było na zabój zakochaną. Ciekawe też, jak to się zostawia swoje dziecko i osobę, z którą się je stworzyło, dla tych „przyjaciół”. Nie zbuduje się szczęścia na czyimś nieszczęściu” – komentują internauci.

Antoni Królikowski nie odpowiedział na żaden z komentarzy, ale musiał mieć świadomość, że fotografia wywołał podobne zamieszanie.

Przypomnijmy, że Antoni Królikowski i Joanna Opozda wzięli ślub w sierpniu 2021 roku, gdy aktorka była w ciąży. Jeszcze 14 lutego Joanna Opozda publikowała romantyczne zdjęcia na swoim profilu, a już kilka dni później 22 lutego samotnie rodziła swojego synka Vincenta w szpitalu po rozstaniu z mężem. Para do tej pory nie wzięła rozwodu i regularnie kłóci się publicznie o pieniądze.

