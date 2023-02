Emma Mackey nie wraca na plan „Sex Education”. Aktorka żegna się z serialem Netfliksa

Fani „Sex Education” ze zniecierpliwieniem oczekują na premierę 4. sezonu hitu Netfliksa. Będzie to jednak słodko-gorzkie przeżycie, ponieważ – jak dowiedzieliśmy się niedawno – do formatu w kolejnej odsłonie nie wróci Ncuti Gatwa. Teraz z tytułem żegna się też Emma Mackey.

„Sex Education” to jeden z bardzo popularnych i dobrze ocenianych przez krytyków seriali Netfliksa. Miał premierę w 2019 roku i do tej pory widzowie oglądać mogli jego trzy sezony. Niebawem doczekamy się premiery czwartej.

Nie będzie Meave Wiley w 5. sezonie „Sex Education”

Emma Mackey w serialu „Sex Education” wciela się w Meave Wiley. Rozmawiając z przedstawicielami mediów po tym, jak otrzymała nagrodę BAFTA w kategorii „najlepsza aktorska nadzieja kina”, pytana była o to, czy zobaczymy ją w kolejnej odsłonie hitu Netfliksa.

– Piąty sezon „Sex Education”? Kurczę, dopiero skończyłam zdjęcia do 4. sezonu, właściwie to w ubiegłym tygodniu! Nie, nie sądzę. Pożegnałam się z Meave. To szczęśliwe pożegnanie – przyznała.

27-letnią gwiazdę zobaczymy wkrótce w filmie „Barbie” Grety Gerwig u boku Margot Robbie, Ryana Goslinga i Simu Liu.

„Sex Education”. O czym jest serial?

W „Sex Education” Netflix kolejny raz bierze na tapetę temat dojrzewania. Tym razem mamy okazję obejrzeć perypetie nastoletniego i niezbyt obytego w sprawach damsko-męskich Otisa, który na przekór temu postanawia pójść w ślady swojej mamy – seksuolog. Chłopak wspólnie ze zbuntowaną Maeve otwiera w szkolę poradnię seksualną dla rówieśników.

Wszystkie trzy dotychczasowe sezony serialu dostępne są na Netflix.

Czytaj też:

Dobre filmy na Netflix, których prawdopodobnie nie oglądałeśCzytaj też:

Quiz z serialu „Janosik”. Jesteś fanem?