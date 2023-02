13 nowych tytułów w tym tygodniu na HBO Max. Sprawdzamy premiery

HBO Max przygotowało dla widzów mnóstwo nowości na ten tydzień. Oto lista seriali, programów i filmów, które obejrzymy.

Lista tygodniowych nowości na HBO Max

„Batman: Serial animowany” – środa

Bruce Wayne przysięga pomścić bezsensowną śmierć swoich bogatych rodziców i poświęca swoje życie, by walczyć z bezprawiem w Gotham City.



„Three Pines” – czwartek

Funkcjonariusz policji bada falę morderstw w pozornie idyllicznej wiosce Three Pines, odkrywając długo skrywane tajemnice i stawiając czoła kilku swoim demonom.



„Biedny diabeł” – piątek

Animowany serial komediowy dla dorosłych opowiada o anty-Antychryście, który nie lubi czynić zła, ale jego przeznaczeniem jest rozpętanie apokalipsy i zniszczenie ludzkości.



„Zaginiona dziewczyna” – piątek

W dniu piątej rocznicy ślubu Nick Dunne zgłasza zaginięcie swojej pięknej żony Amy. Pośród medialnego szaleństwa i presji ze strony przedstawicieli prawa, portret ich szczęśliwego związku zaczyna się sypać.





„Lovely boy” – środa

Nic, lepiej znany jako Lovely Boy, to wschodząca gwiazda rzymskiej sceny muzycznej. Kiedy jednak jego kariera nabiera tempa, chłopak wpada w spiralę samozniszczenia.



„Doszli razem” – wtorek

Przezabawna parodia komedii romantycznych, w której bohaterowie zakochują i odkochują się w sobie.



„Ród, który zbudowały smoki” – poniedziałek

Zakulisowe spojrzenie na produkcję serialu HBO „Ród smoka”.



„Odkupienie” – niedziela

Rodzice zamachowca oraz jednej z ofiar szkolnej strzelaniny postanawiają się spotkać i porozmawiać, próbując zrobić krok naprzód.



„50, czyli dwa wieloryby spotykają się na plaży” – niedziela

Zainspirowany prawdziwą historią film śledzi losy dwójki nastolatków, którzy spotykają się, grając w śmiertelnie niebezpieczną grę na telefonie. Ich miłość staje się silniejsza, gdy zbliżają się do ostatniego wyzwania w grze, czyli samobójstwa.



„Między liniami życia” – sobota

Piętnastolatek przygotowuje się do największych zawodów pływackich w swoim życiu, które mogą pozwolić mu zakwalifikować się na igrzyska olimpijskie. Kiedy jednak jego ojciec zostaje zwolniony z więzienia, sytuacja życiowa pływaka komplikuje się.



„Emotki. Film” – sobota

Pełna humoru opowieść o świecie emotek, szczególnie o jednym z nich – Minku, który chciałby być taki, jak inni.



„Dobry ojciec: Historia Martina MacNeila” – piątek

Oparty na faktach thriller kryminalny o uwielbianym przez społeczność chirurgu, za którego fasadą krył się psychopata.



„Milczący las” – piątek

Kiedy studentka leśnictwa, Anja Grimm, odbywa staż w tym samym lesie, w którym zaginął jej ojciec, koszmar z dzieciństwa zmusza ją do ujawnienia śmiertelnej tajemnicy.



„Kraina Jane Austen” – czwartek

Bezpretensjonalna opowieść o 30-letniej singielce, która postanawia wydać wszystkie oszczędności na podróż śladami swojej ukochanej pisarki, Jane Austen.



„Splendid Isolation” – piątek

Anna i Hannah są kochankami, ale kruchy stan Hannah przypomina kobietom, że ich wspólny czas dobiega końca.Czytaj też:

