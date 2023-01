„The Last of Us”. Grzyb, który zamienia w zombie, istnieje. Wiele osób je go w suplementach

Serial „The Last of Us” powstał na podstawie kultowej gry komputerowej i był długo oczekiwany przez jej fanów. Szybko stał się hitem HBO. Możemy w nim oglądać postapokaliptyczny świat, w którym ludzie zamieniają się w zombie przez grzyba Cordycepsa, czyli maczużnika. Okazuje się, że on naprawdę istnieje i „atakuje”. A ludzie go spożywają.

„The Last of Us”. Ludzie spożywają grzyb, który w serialu zamienia w zombie

Jak się okazuje, Cordyceps pochodzi z południa Azji i występuje w wielu gatunkach. Jego żywicielami nie są jednak ludzie, a bezkręgowce, czyli błonkówki, mrówki i pająki. Co więcej, działanie serialowego grzyba jest podobne w rzeczywistości – Cordyceps wpływa na układ nerwowy i „kieruje” zachowanie swojego żywiciela. Mówi o tym mykolożka z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego prof. Marta Wrzosek w rozmowie z Radiem TOK FM.

– Wpływ grzyba na układ nerwowy bezkręgowców jest fascynujący. Zakażona mrówka najpierw zaczyna poruszać się nieco nieporadnie, wchodzi na liść – najczęściej jest ok. 30 centymetrów nad ziemią – wgryza się żuwaczkami w centralny nerw liścia i umiera. Bardzo ciekawe jest to, że wgryzienie następuje w tym momencie, kiedy grzyb jest zdolny do rozłożenia mięśni obsługujących żuwaczkę. Wtedy zaczynają się wytwarzać zewnętrzne formy rozmnażania i wisząc na liściu mrówka jest źródłem infekcji dla tych, które przechodzą pod liściem – powiedziała.

Mykolożka podkreśliła jednak, że nie istnieje żaden możliwy scenariusz w realnym życiu, by grzyb ten stał się niebezpieczny dla człowieka. Co jednak ciekawe, ludzie go spożywają! – Wiele osób je Cordyceps w suplementach. Je zarodniki i nikomu nic się z tego powodu nie stało – powiedziała prof. Marta Wrzosek.

Profesor dodała także, że w przyrodzie występują grzyby niebezpieczne dla człowieka i przestrzega np. przed drożdżakiem. Grzyb ten oczywiście nie wywoła apokalipsy zombie, ale źle poddaje się leczeniu i ma wysoką śmiertelność.

