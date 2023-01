Córka Waldemara Goszcza jest już dorosła. Jak dziś wygląda?

Waldemar Goszcz zdobył ogromną popularność dzięki serialowi „Adam i Ewa”. Aktor wcielał się w tytułowego Adama i zdobył ogromną rzeszę fanów. Jego świetnie zapowiadająca się kariera została brutalnie zakończona przez tragiczną śmierć. Waldemar Goszcz zginął w wypadku w okolicy Ostródy. W samochodzie byli też Radosław Pazura i Filip Siejka. Do tragedii doszło 24 stycznia 2003 roku.

Córka Adama Goszcza z „Adam i Ewa” jest mamą

Jedyna córka gwiazdora „Adama i Ewy” w chwili śmierci Adama Goszcza miała sześć lat. Wiktoria Goszcz obecnie jest nie tylko piękną i dorosłą kobietą, ale także mamą i partnerką. Już na pierwszy rzut oka widać podobieństwo do ojca.

Wiktoria Zuzanna Goszcz jest bardzo aktywna w sieci. Dziewczyna prowadzi profil, gdzie dzieli się swoimi przemyśleniami na temat macierzyństwa. W zeszłym roku razem ze swoim partnerem powitała na świecie synka Stasia. Prowadzi też swoją markę związaną z podobną tematyką. Z wykształcenia jest psycholożką.

„Jestem mamą kilkumiesięcznego Stasia i dwóch futrzastych kociaków. Po porodzie wiele rzeczy uległo przewartościowaniu. Do tego stopnia, że z dnia na dzień postanowiłam wyrzucić moje badanie magisterskie do kosza i zacząć pracę od nowa. Po 5 latach jestem na ostatniej prostej do otrzymania tytułu magistra psychologii” – czytamy w pierwszym wpisie na Instagramie.

Córka Waldemara Goszcza na swoim koncie, podobnie, jak jej ojciec, ma doświadczenie związane z bycie modelką. Swojego czasu podpisała kontrakt z prestiżową agencją modelek WS Model Agency. Dodatkowo jej zdjęcie pojawiło się we francuskim „Eclair Magazine”.

