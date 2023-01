Adult Swim zrywa współpracę z współtwórcą i głosem Ricka i Morty’ego. W jego kierunku padły poważne oskarżenia

„Rick i Morty” był najpopularniejszym serialem komediowym we wszystkich telewizjach kablowych w 2017, 2019 i 2021 roku w USA. Od momentu startu HBO Max jest jednym z najchętniej oglądanych seriali na platformie zarówno w USA, jak i na świecie. Globalnie, w telewizji linearnej, cyfrowej i w serwisach streamingowych obejrzano go ponad 10 miliardów razy.

Justin Roiland zwolniony z obsady serialu „Rick i Morty”

Fani serialu muszą pożegnać się teraz z głosami swoich ulubionych bohaterów. „Adult Swim zakończył współpracę z Justinem Roilandem” – przekazał rzecznik w oświadczeniu, wydanym we wtorek 24 stycznia. Pod odejściu twórcy, głosy Ricka i Morty'ego, zostaną zmienione. Zapowiedziany już został casting na nowego aktora, który wcieli się w te role.

O co oskarżony został Justin Roiland, podkładający głosy pod Ricka i Morty'ego?

Justin Roiland oskarżony został o przemoc domową z obrażeniami cielesnymi i jedno bezprawne uwięzienie za sprawą oszustwa, groźby lub przemocy przez biuro prokuratora okręgowego kalifornijskiego hrabstwa Orange. Incydent, o którym mowa miał mieć miejsce w styczniu 2020 roku, a skarga wniesiona została przez anonimową powódkę, która w dokumentach sądowych występuje pod pseudonimem Jane Doe w maju 2020 roku.

Roiland nie przyznał się do zarzutów w październiku 2020 roku. Sprawa do tej pory trzymana była w tajemnicy, jednak 12 stycznia 2023 roku odbyła się publiczna rozprawa w sprawie oskarżeń, która rzuciła na nią światło dzienne. Po raz kolejny komik stawić się ma w sądzie 27 kwietnia. Nie ustalono jeszcze daty właściwego procesu, jednak za stawiane Roilandowi zarzuty grozi mu do siedmiu lat pozbawienia wolności.

Justin Roiland nie tylko podkładał głos zarówno pod Ricka jak i Morty'ego od 2013 roku. Był też współtwórcą serii i jej producentem wykonawczym.

„Rick i Morty” – o czym jest serial?

„Rick i Morty” to wyróżniony dwoma nagrodami Emmy animowany serial komediowy Adult Swim. Jego głównymi bohaterami są genialny, lecz socjopatyczny naukowiec, który wciąga swojego nieśmiałego wnuka w szalenie niebezpieczne przygody w całym wszechświecie. W każdym 30-minutowym odcinku śledzimy przygody, jakie Rick Sanchez, mieszkający ze swoją córką Beth i jej rodziną, przeżywa podczas międzygalaktycznych eskapad, w których towarzyszą mu córka, zięć Jerry, wnuczka Summer i wnuk Morty.

