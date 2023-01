Katarzyna Cichopek świętuje urodziny Macieja Kurzajewskiego. Zabrała go na zagraniczną wycieczkę

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski najwyraźniej stworzyli swoją własną tradycję, która polega na organizowaniu zagranicznych wycieczek urodzinowych. Gdy gwiazda „M jak miłość” kończyła 40 lat, Maciej Kurzajewski zabrał ją do Jerozolimy. Teraz on będzie świętował 50. urodziny, a ona zorganizowała wyjazd do Jordanii.

– On z okazji jej czterdziestki zafundował jej wypad do Jerozolimy, a teraz ona porwała go do Jordanii. Maciek świętuje w niedzielę 50. urodziny i postanowili spędzić ten wyjątkowy dzień tylko we dwoje – powiedział informator Plejady.

Katarzyna Cichopek świętuje urodziny Macieja Kurzajewskiego

Katarzyna Cichopek nigdy wcześniej nie była tak odważna w publikowaniu zdjęć z Maciejem Kurzajewskim. Do tej pory para rzadko wrzucała do sieci wspólne zdjęcia. Teraz na profilu gwiazdy „M jak miłość” znalazła się ich cała seria, a jakby tego było mało, to fotografie są bardzo romantyczne i nie brakuje na nich czułości. Fani błyskawicznie to zauważyli.

„W końcu widać Waszą radość dzielenia się tą miłością. Przepięknie... Cieszcie się każdą sekundą razem, bo to bezcenne chwile”, „O miłość warto walczyć”, „Pasujecie do siebie” – komentowali fani.

Tymczasem Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski faktycznie świetnie się bawią, co dokumentują zarówno na nagraniach, jak i na zdjęciach. Katarzyna Cichopek nie ukrywa, że Jordania była na „ich podróżniczej liście”.

– Jordania to kolejne spełnione marzenie na naszej podróżniczej liście. W ciągu kilku godzin zachwyciła nas różnorodnością, od plaż nad Morzem Czerwonym, po pustynię Wadi Rum, a to dopiero początek naszej jordańskiej przygody. Przed nami kolejne dni w tej magicznej krainie. I jeszcze jedno, glamping na pustyni jest obłędny. W dzień cudowny krajobraz, a nocą gwiazdy na wyciągnięcie ręki. YES, IT’S JORDAN, a nawet MAGIC JORDAN – napisała aktorka.

W Jordanii Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są tylko we dwoje. Plejada dowiedziała się, że dzieci aktorki przebywają obecnie z Marcinem Hakielem i jego partnerką Dominiką. – Dzieci zostały pod opieką Marcina Hakiela i jego partnerki Dominiki, z którą Kasia nawiązała dobry kontakt. Obie są matkami i cenią sobie spokój. Dominika ma dwoje dzieci, w tym dorosłą córkę, która jest studentką – powiedział informator serwisu.

