Od tych historii nie będziecie mogli się oderwać. Podpowiadamy, gdzie je obejrzycie

„Farmaceuta” – Netflix



Rozczarowany bezradnością policji ojciec pomimo ryzyka odnajduje zabójcę i doprowadza do jego skazania. Jednak tragiczna śmierć uzależnionego syna wciąż nie daje Danowi spokoju, zwłaszcza gdy w jego aptece pojawia się coraz więcej młodych, zdrowych klientów realizujących recepty na silny lek przeciwbólowy oksykodon.



„Tiger” – HBO Max



Dokument o życiu, sukcesach i skandalach golfowej legendy – Tigera Woodsa.



„Życie przestępcze 1984-2020” – HBO Max



Bohaterami filmu są drobni naciągacze, którzy starają się zarobić dość pieniędzy, by kupić za nie narkotyki. Dokument jest także przytłaczającym studium przestępczości, życia za kratami i narkomanii, która jest równią pochyłą i prowadzi prosto na dno, niszcząc życie.



„Czego nauczyła mnie ośmiornica” – Netflix



Historia nietypowej przyjaźni pewnego filmowca i ośmiornicy zamieszkującej południowoafrykański las wodorostów, która zdradza mu tajemnice tego świata.



„Dziewczyna ze zdjęcia” – Netflix



Film dokumentalny, w którym znaleziona przy drodze umierająca kobieta zostawia syna, mężczyznę podającego się za jej męża i tajemnicę, która okazuje się koszmarem.



„Psychika mordercy” – HBO Max



Dokument wyreżyserowany i wyprodukowany przez zdobywcę Oscara Aleksa Gibneya przedstawia psychiatrę sądową dr Dorothy Otnow Lewis, która spędziła życie badając wewnętrzne życie ludzi brutalnych i pracując z wieloma seryjnymi mordercami - w tym Arthurem Shawcrossem czy Tedem Bundym. Czas spędzony z pacjentami z dysocjacyjnym zaburzeniem tożsamości doprowadził ją do opracowania teorii dotyczącej tego, co czyni z człowieka mordercę. Teoria ta uczyniła ją wzbudzającą kontrowersje biegłą sądową. Jej badawcze materiały wideo, pokazywane po raz pierwszy szerokiej publiczności, ukazują niesamowite przemiany jednostek i dają do myślenia.



„Senna” – HBO Max



Oparta na faktach historia o brazylijskiej legendzie Formuły 1, który przez wielu fanów wyścigów samochodowych uważany jest za najlepszego kierowcę wszech czasów.



„Komunia” – HBO Max



Komunia Święta niepełnosprawnego brata staje się pretekstem dla Oli, by rozbita rodzina zasiadła razem przy jednym stole.



„Film balkonowy” – HBO Max



Paweł Łoziński przygląda się przechodniom ze swojego balkonu.



„Jim i Andy” – Netflix



Jim Carrey wspomina swoją totalną przemianę w Andy’ego Kaufmana i zaprasza nas do rozważań nad sensem życia, rzeczywistością, tożsamością i karierą.



„Free Solo: ekstremalna wspinaczka” – Disney+



Alex Honnold jako pierwszy człowiek na świecie podejmuje próbę samotnej wspinaczki, bez żadnych zabezpieczeń na ścianę El Capitan w Parku Narodowym Yosemite.



„Jane Fonda w pięciu odsłonach” – HBO Max



Dziewczyna z sąsiedztwa, propagatorka zdrowego stylu życia, seksowny kociak, aktywistka. Życie nagrodzonej Oscarem Jane Fondy zawsze stało pod znakiem kontrowersji, tragedii i nieustannych zmian, które obserwował cały świat. Dokument HBO, który jest kameralnym zapisem życia Jane Fondy, został wyreżyserowany przez wielokrotnie nagradzaną dokumentalistkę Susan Lacy.



„Athlete A: Sport w cieniu skandalu” – Netflix



Dokument o gimnastyczkach molestowanych przez lekarza amerykańskiej kadry, Larry’ego Nassara, oraz o reporterach, którzy ujawnili tę toksyczną sytuację.



„Leaving Neverland: Ciemna strona Michaela Jacksona” – Player



Dwaj mężczyźni, którzy w dzieciństwie przyjaźnili się z Michaelem Jacksonem, opowiadają swoje historie.



„Kocham Cię, teraz umieraj” – HBO Max



Dokument o sprawie samobójstwa nastolatka, która wywołała ogromną dyskusję publiczną w Stanach Zjednoczonych w 2014 roku.



„Powiedz mi, kim jestem” – Netflix



Dokument, w którym dotknięty amnezją Alex prosi swojego bliźniaka Marcusa, aby ten opowiedział mu o ich życiu. Brat postanawia jednak przemilczeć pewien mroczny sekret.



„Złap i ukręć łeb” – HBO Max



Ekranizacja kameralnych wywiadów z sygnalistami, dziennikarzami, prywatnymi detektywami i informatorami przeprowadzonymi przez zdobywcę Pulitzera, Ronana Farrowa, podczas pracy nad jego podcastem i książką pod tym samym tytułem.



„Obsesja zbrodni” – HBO Max



Wciągające studium nierozwiązanej sprawy mordercy z Golden Gate, który terroryzował Kalifornię w latach 70. i 80.



„Allen kontra Farrow” – HBO Max



Analiza jednego z najbardziej publicznych skandali Hollywood - trwającej od wielu lat sprawy zarzutów o molestowanie stawianych pod adresem Woody'ego Allena, także jego późniejszy proces o opiekę i związek Allena z córką Mii Farrow, Soon-Yi.



„Jeffrey Epstein: Obrzydliwie bogaty” – Netflix



Serial dokumentalny przybliżający historie ofiar Jeffreya Epsteina i pokazujący, jak ten przestępca seksualny używał fortuny i wpływów w swojej potwornej działalności.



„Król tygrysów” – Netflix



Serial dokumentalny opowiadający o podziemnym świecie hodowców wielkich kotów, w którym spotkać można najbardziej ekscentrycznych ze wszystkich ekscentryków.



„Niewinny człowiek” – Netflix



Historia Rona Williamsona, człowieka, który przez 11 lat siedział w celi śmierci w Oklahomie za przestępstwo, którego nie popełnił. Na podstawie "Niewinnego" Johna Grishama.



„Przeklęty: Życie i śmierci Roberta Dursta” – HBO Max



Milioner zostaje posądzony o udział w zaginięciu żony oraz morderstwo przyjaciółki i sąsiada.



„Schody” – Netflix



Żona znanego pisarza umiera po nieszczęśliwym upadku ze schodów. Policja zaczyna jednak podejrzewać, że nie był to wypadek.



„The Keepers” – Netflix



Serial dokumentalny opisuje sprawę zamordowanej kilkadziesiąt lat temu siostry Catherine Cesnik i możliwego związku tej zbrodni z księdzem oskarżonym o molestowanie.



„Procesy w sprawie Gabriela Fernandeza” – Netflix



Po brutalnym morderstwie chłopca rozpoczyna się proces jego opiekunów i pracowników społecznych. Rodzą się pytania o systemową ochronę dzieci narażonych na przemoc.



„Aaron Hernandez: W głowie mordercy” – Netflix



Historia Aarona Hernandeza, gwiazdora drużyny futbolowej New England Patriots, który z zimną krwią zamordował kolegę i zamienił boisko na spacerniak.



„Morderstwo w Madison” – HBO Max



Dokument o trudnej podróży i poszukiwaniach młodego mężczyzny zdeterminowanego, by dotrzeć do szczegółów dotyczących morderstwa jego matki.



„Zła weganka: Historia sławy, oszustwa i ucieczki” – Netflix



Słynna restauratorka i celebrytka, niegdyś okrzyknięta królową wegańskiej kuchni, staje się uciekinierką, gdy znika z mężczyzną, który wyłudził od niej fortunę, przekonując ją, że może spełnić każde jej marzenie: od sukcesu w biznesie po uczynienie jej ukochanego pitbulla nieśmiertelnym.



„Bądźcie życzliwi: Modlitwa i posłuszeństwo” – Netflix



Serial dokumentalny prezentujący historię Warrena Jeffsa — lidera Fundamentalistycznego Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich — i jego szokujące zbrodnie.



„Wynalazczyni: Dolina Krzemowa w kropli krwi” – HBO Max



Elizabeth Holmes przyjechała do Doliny Krzemowej z rewolucyjnym wynalazkiem medycznym. Małą, czarną skrzynką o nazwie "Edison" która była w stanie wykonać 200 testów w ciągu kilku minut z jednej kropli krwi. Podobnie jak Mark Zuckerberg, Steve Jobs i sam Thomas Edison, Holmes zamierzała zburzyć i zrewolucjonizować branżę. Haczyk? Wszystko to było kłamstwem, a sam system okazał się być mistyfikacją. Jedna z najgorętszych firm technologicznych 2014 roku - o wartości dziewięciu miliardów dolarów - legła w gruzach i odsłoniła słabości Doliny Krzemowej.

