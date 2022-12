„Na Wspólnej”. Marta straci pracę przez Fabiana?

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3541?

Junior prosi Enigmę, żeby nie rozpowszechniał filmów z nagimi kobietami nagranymi w klubie Bruna. Niestety, kolega zdążył je już sprzedać… Do Jarka wpada wściekły Bruno – filmy z jego klubu z nagą Marceliną Gwiazdą krążą w internecie. Między przyjaciółmi dochodzi do wściekłej awantury… Na to wszystko wraca z Finlandii Eliza.

Po wypadku Zuza jest w śpiączce. Załamanego Kamila próbują pocieszać Ula i Roman – jego wielka miłość do żony pomoże jej przetrwać. Tym samym pogłębiają jego poczucie winy. W końcu Hoffer nie wytrzymuje – musi się napić alkoholu. Marta straci pracę przez Fabiana?!

Szef wzywa Martę na dywanik – ojciec bohaterki jej ostatniego odcinka grozi stacji sądem w związku z napaścią, jakiej doświadczył ze strony Fabiana. Operator zostaje zawieszony. Marta oznajmia szefowi, że w takim razie ona… też się zwalnia. Mikołaj nie może się nadziwić aż takim emocjom żony.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

