„Barwy szczęścia”. Kasia dalej podejrzewa Łukasza o romans

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

„Barwy szczęścia” – co w nowym odcinku?

Po artykule w „Szoku” Stańscy dostają wiele słów wsparcia, ale też wielu gości odwołuje rezerwacje. Tymczasem policja bierze publikację za utrudnianie śledztwa. Celina przeprasza Stańską za to, że przerwała śledzenie Rafała, przez co zdołał ją zaatakować w parku. Jest nieświadoma, że w hotelu obie cały czas są obserwowane za pomocą kamer. Kasia wyraźnie okazuje Łukaszowi chłód, choć ten zapewnia, że wcale nie miał romansu z Weroniką. W dodatku przypomina jej, że sama też niebezpiecznie zbliżyła się do Igora. Sadowska wypytuje również o „związek” męża z koleżanką Umińską.

Modrzycki gdy Łukasz ignoruje jego kolejne groźby – pokazuje Kasi feralne zdjęcie męża z rzekomą kochanką. Klara dostaje kolejne prezenty od swojego wydawcy, który robi wszystko, by na nowo zdobyć jej przychylność i zapewnia pisarkę, że odtąd będzie współpracowała z kobietą i może na nowo poczuć się bezpiecznie. Dalszą współpracę proponuje także Hubertowi Kama wyznając, że jej klientki są zachwycone, gdy szkoli je celebryta.

„Barwy szczęścia” – emisja serialu

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

