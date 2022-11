„C’mon C’mon”, „Branson”. Lista nowości od HBO Max w grudniu

„Plotkara” II – premiera: 1 grudnia



Drugi sezon serialu Max Original, który ponownie przenosi nas na Upper East Side, gdzie – dziewięć lat po wydarzeniach z poprzedniej wersji Plotkary – śledzimy poczynania kolejnego pokolenia nastoletnich nowojorczyków z prywatnych szkół.



„Kobieca broń” – premiera: 2 grudnia



Cztery kobiety zostają pozostawione na pastwę losu, kiedy ich należący do niebezpiecznej organizacji przestępczej mężowie zostają aresztowani. Przyzwyczajone do życia w luksusie, Angela, Viri, Esme i Sofia muszą współpracować, aby wyznaczyć nowy kierunek swoim rodzinom i odzyskać swoje wartości, w tym przyjaźń i miłość.



„Mroczne materie” III – premiera: 6 grudnia



W ostatnim rozdziale epickiego serialu fantasy Lyra i Will muszą wyruszyć w podróż do mrocznego miejsca, z którego nikt nigdy nie wrócił.



„Ostry dyżur” – premiera: 8 grudnia



Kultowy już serial opowiadający o pracy izby przyjęć fikcyjnego miejskiego szpitala County General i życiu jego oddanych lekarzy. W obsadzie m.in. Noah Wyle, Maura Tierney, Sherry Stringfield czy George Clooney.



„Doom Patrol” IV – premiera: 9 grudnia



Czwarty sezon czerpiącego garściami z komiksów serialu przedstawiającego perypetie nietypowej grupy superbohaterów – Doom Patrol.



„Zmowa” II – premiera: 12 grudnia



Pracowniczka socjalna Christine i jej dorosłe dzieci, Will, Jamie i Megan, próbują odnaleźć się po tragicznej śmierci syna i brata. Gdy zbliża się ślub Megan, ich życie wywraca się do góry nogami, gdy do miasta przybywa nieznajomy.



„Maria Marta: Zbrodnia w Country Club” – premiera: 15 grudnia



Serial oparty na prawdziwej historii jednej z najbardziej znanych zbrodni w Argentynie, który śledzi losy wszystkich osób zaangażowanych w sprawę i tych, którzy wciąż szukają odpowiedzi na pytanie: kto zabił Marię Martę?



„C’mon C’mon” – premiera: 2 grudnia



Joaquin Phoenix jako dziennikarz radiowy, który dość niespodziewanie wyrusza ze swoim siostrzeńcem w podróż przez kraj. Mike Mills za kamerą.



„Dirty Dancing” – premiera: 2 grudnia



Klasyka kina; Lato 1963 roku. Nastoletnia Baby spędza wakacje z rodziną w górskim kurorcie. Pewnego wieczoru poruszająca muzyka sprawia, że dziewczyna trafia do lokalu dla personelu, gdzie poznaje hotelowego instruktora tańca o imieniu Johnny. Para zakochuje się w sobie pomimo zastrzeżeń wszystkich.



„Strzaskane klawisze” – premiera: 2 grudnia



Pianista, który marzy o karierze w Europie, mieszka w targanym wojną miasteczku na Bliskim Wschodzie. Mężczyzna musi sprzedać swoje pianino, aby zdobyć pieniądze na sfinansowanie ucieczki. Niestety jego instrument zostaje zepsuty.



„Benedetta” – premiera: 2 grudnia



Pod koniec XVII wieku, podczas zarazy, Benedetta Carlini wstępuje do klasztoru. Dziewczyna, która od najmłodszych lat ma zdolność czynienia cudów, natychmiast i doniośle zmienia życie swojej społeczności.



„Rehana” – premiera: 2 grudnia



Matka, wdowa i nauczycielka w szkole medycznej walczy o zachowanie harmonii między pracą a rodziną. Pewnego dnia kobieta nagle znajduje się w trudnej sytuacji po tym, jak jest świadkiem napaści seksualnej, w której zna zarówno ofiarę, jak i sprawcę.



„U mnie wszystko w porządku” – premiera: 5 grudnia



Fouad jest jedynym pracownikiem lokalnej poczty w małym miasteczku na północy Maroka. Zawsze wesoły i zabawny, jest dobrym duchem społeczności. Pewnego dnia jednak u mężczyzny zostaje zdiagnozowana choroba neurologiczna.



„Dystopia” – premiera: 7 grudnia



W niedalekiej przyszłości Taranto staje się miastem duchów, do którego nikt nie ma odwagi wejść. Najbiedniejsi walczą o przetrwanie, podczas gdy gangi rywalizują o terytorium. Dwaj osieroceni trzynastolatkowie marzą o dołączeniu do jednego z nich.



„Kontra” – premiera: 8 grudnia



Pozycja profesora Richarda Pohla jest zagrożona po tym, jak obraził na zajęciach studentkę prawa Naimę Hamid. Kiedy wideo staje się popularne w sieci, rektor college'u daje mu ostatnią szansę.



„Cyrano” – premiera: 9 grudnia



Ponadczasowa opowieść o miłosnym trójkącie. Cyrano de Bergerac jest przekonany, że jego wygląd czyni go niegodnym Roxanne. Mężczyzna nie wyznał jeszcze jej swych uczuć, a ona zakochała się od pierwszego wejrzenia w innym.



„Legionista” – premiera: 9 grudnia



Kiedy jednostka Daniela otrzymuje zadanie oczyszczenia budynku pełnego imigrantów, młody oficer o afrykańskich korzeniach musi zmierzyć się z trudnym wyzwaniem. Nagroda na MFF w Locarno.



„Błogosławieństwo” – premiera 9 grudnia



Film opowiada o burzliwym życiu poety Siegfrieda Sassoona. Pisarz i żołnierz przetrwał koszmar walki podczas I wojny światowej. Mimo że został odznaczony za odwagę, stał się głośnym krytykiem kontynuacji działań na froncie. Nagroda na MFF w Dublinie.



„Żegnaj, panie Haffmann” – premiera: 9 grudnia



Paryż, rok 1941. François Mercier pracuje dla pana Haffmanna, utalentowanego żydowskiego jubilera. Pod okupacją niemiecką pracodawca i pracownik zmuszeni są do zawarcia układu, który w kolejnych miesiącach na zawsze odmieni ich życie.



„Kobieta” – premiera: 9 grudnia



Rosa jest młodą buntowniczką, która mieszka z krewnymi matki w wiosce na południu Włoch. Śmierć matki rzuca cień na jej życie. Dziewczyna pragnie zrozumieć swoją przeszłość i odkrywa prawa rządzące światem mafii.



„Chiara” – premiera: 9 grudnia



15-letnia Chiara prowadzi śledztwo w sprawie zniknięcia ojca. Gdy zbliża się do prawdy o swoim tajemniczo zaginionym ojcu – i gangach przestępczych, które kontrolują jej region – musi zdecydować, jakiej przyszłości chce dla siebie. Nagroda na MFF w Cannes.



„Hannes” – premiera: 15 grudnia



Urodzeni w tym samym miejscu i czasie, Hannes i Moritz wyrastają na nierozłącznych przyjaciół. Jednak pewnego dnia tragiczny wypadek motocyklowy na zawsze zmienia ich życie, pozostawiając Hannesa w śpiączce z niewielką szansą na wyzdrowienie.



„Tajemnice piłki nożnej” – premiera: 15 grudnia



Młody człowiek hakuje światowy przemysł piłkarski, aby zdemaskować jego najbardziej nikczemne postacie i staje się celem potężnych agentów i oligarchów.



„Branson” – premiera: 2 grudnia



Szesnaście dni przed zaplanowanym na lipiec 2021 roku potencjalnie historycznym lotem pasażerskim statkiem kosmicznym, miliarder i przedsiębiorca, Richarda Bransona, siada do rozmowy z filmowcem Chrisem Smithem.



„Życie po La Luz del Mundo” – premiera: 7 grudnia



Serial dokumentalny HBO przedstawiający przerażającą i mało znaną historię La Luz del Mundo, jednego z najpotężniejszych kościołów w Meksyku (gdzie został założony), oraz temat wykorzystywania seksualnego dziesiątek członków przez przywódców tego kościoła.



„Ostatnie gwiazdy kina” – premiera: 8 grudnia



Sześcioodcinkowy serial dokumentalny celebrujący osobowości, niesamowity talent i historię miłosną aktorskiego duetu: Joanne Woodward i Paula Newmana. Jego twórcą jest czterokrotnie nominowany do Oscara Ethan Hawke, który wcześniej wyreżyserował film “Seymour: An Introduction”. Producentem wykonawczym obrazu jest nagrodzony Oscarem reżyser i scenarzysta Martin Scorsese.



„Pico da Neblina” I-II – premiera: 8 grudnia



Kiedy w Brazylii zalegalizowana zostaje marihuana, młody chłopak postanawia porzucić dotychczasowe życie dilera i zająć się jej legalną sprzedażą.

