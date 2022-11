„Pierwsza miłość”. Grażyna żałuje powierzonego Marysi stanowiska

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – streszczenie nowego odcinka

Wenerski pyta zaskoczonego Filipa, kiedy ten ma zamiar się wyprowadzić. Twierdzi, że syn jest już dorosły i powinien wreszcie zadbać o siebie. Jest gotów opłacić mu kawalerkę na najbliższy czas. Filip ma w związku z tym pewien plan i zaprasza Ankę i Julitę na parapetówkę. Natomiast Olek i Wiktoria przechodzą ciche dni. Po wyznaniach, które ujrzały światło dzienne w reality show, ciężko im ze sobą rozmawiać. Olek przeżywa strach, w którym żyje jego żona. Tymczasem Malwina oznajmia, że przyśpieszyła termin ślubu, a jej nową druhną zostanie Sara. Nie wszystkim się to podoba.

Natomiast Grażyna mówi Marysi, że nie jest zadowolona z wyników jej pracy i ciągłego zaabsorbowania Michałem. Zaczyna żałować, że mianowała ją na stanowisko wicedyrektor. Do Blue Moon tymczasem wpada Ola z najnowszą plotką o Sebastianie. Julicie nie podoba się to i pragnie usłyszeć z ust ukochanego prawdę. Tymczasem Marysia postanawia szczerze powiedzieć Wenerskiemu, co myśli o ich sytuacji.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

