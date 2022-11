Michał Milowicz zamieścił zdjęcie z partnerką. Fani pytają, czy to jego córka

Michał Milowicz wśród polskich fanów budzi skrajne emocje. Niektórzy uwielbiają filmy z jego udziałem: „Chłopaki nie płaczą”, „Poranek” kojota czy „Zostać Miss”. Ostatnio aktor głównie zajmuje się prowadzaniem różnego rodzaju eventów czy występowaniem w telewizyjnych show jak np. „Twoja twarz brzmi znajomo”.

Jak się można jedna spodziewać dużo większe zainteresowanie budzi jego życie osobiste. Michał Milowicz przyznał, że kiedyś odwołał ślub zaledwie trzy dni przed ceremonią. – Co mam powiedzieć? Że uciekłem sprzed ołtarza? Można powiedzieć, że po prostu zaniechałem ślubu. Nie grało mi to w duszy. Wiedziałem, że jak ślub odbędzie się teraz, to za kilka tygodni będzie rozwód – tłumaczył się wtedy w programie „Dzień dobry TVN”.

Fani ocenili partnerkę Milowicza jako jego córkę

Teraz Michał Milowicz wybrał się na zasłużone wakacje do Tajlandii. Aktor pochwalił się w sieci zdjęciem ze swoją wybranką. Para pozuje na rajskiej plaży, trzymając za ręce. „To były nasze, wreszcie tak bardzo upragnione wakacje” – napisał. Dodatkowo oznaczył swoją partnerkę, która na swoim profilu zamieściła wiele kadrów z egzotycznych wakacji.

Już na pierwszy rzut oka widać, że kobieta jest sporo młodsza. To także nie umknęło uwadze internautów. Jeden z nich nie powstrzymał się przed uszczypliwym komentarzem. „Córka już duża pannica” – czytamy. To jednak nie umknęło uwadze głównej zainteresowanej, która odbiła piłeczkę. „Doprawdy? Córka? To jakim cudem ja, mając lat 39, miałabym ojca w wieku 52 lat? Przelicz sobie to raz jeszcze, proszę. Pozdrawiam” – napisała wybranka Michała Milowicza.

